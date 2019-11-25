Вибух у Харкові: поліція екстрено ввела операцію "Перехоплення"

Нацполіція ввела операцію "Перехоплення" у Харкові після підриву автомобіля адвоката Андрія Гагуна, який трапився вранці.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Харківській області. Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватися на автомобілі "Opel Vectra" синього кольору з єврономерами.

"Наказом начальника Головного управління ГУНП у Харківській області по Харкову і області введена поліцейська операція "Перехоплення", – йдеться у заяві.

Поліція ввела операцію "Перехоплення" Пресслужба Нацполіції

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці у понеділок, 25 листопада, вибухнула машина Toyota Camry, в якій перебувала людина. НП трапилася на парковці одного з будинків по вулиці Лермонтовська, 6.

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