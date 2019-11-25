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25 листопада • оновлено в 13:21
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Вибух у Харкові: поліція екстрено ввела операцію "Перехоплення"

1.8т
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Нацполіція ввела операцію "Перехоплення" у Харкові після підриву автомобіля адвоката Андрія Гагуна, який трапився вранці.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Харківській області. Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватися на автомобілі "Opel Vectra" синього кольору з єврономерами.

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"Наказом начальника Головного управління ГУНП у Харківській області по Харкову і області введена поліцейська операція "Перехоплення", – йдеться у заяві.

Поліція ввела операцію "Перехоплення"

Поліція ввела операцію "Перехоплення"

Пресслужба Нацполіції

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці у понеділок, 25 листопада, вибухнула машина Toyota Camry, в якій перебувала людина. НП трапилася на парковці одного з будинків по вулиці Лермонтовська, 6.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Харків
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В этом сви-домитом гадюшнике искать бесполезно, там махновщина .
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Так це ж СБУшники і мусора і виконують замовлення. Тільки вони здатні так професійно працювати.
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