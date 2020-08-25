Вибух у Десні розслідують як убивство: з'явилися попередня версія і фото
До вибуху у військовому гуртожитку в селищі Десна Козелецького району на Чернігівщині, внаслідок якого загинув військовослужбовець і постраждали двоє військових і цивільна жінка, призвело спрацювання гранати.
За вказаним фактом правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею "Вбивство". У пресслужбі ГУНП в області розповіли подробиці інциденту й показали фото зі зруйнованого приміщення (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, правоохоронці встановили, що до нещастя призвів вибух невідомого предмета – попередньо, це граната РГД-5.
Зазначається, що попереднє розслідування на місці НП провели слідчо-оперативні групи Козелецького району, ГУНП в Чернігівській області та вибухотехніки. Роботу підлеглих на місці події особисто координував начальник чернігівської поліції Володимир Нідзельський.
"Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких – уламки вибухового пристрою", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що інформація про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань й відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Вбивство). Триває досудове розслідування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня на території 169-го навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків трапився вибух, який призвів до жертв. Його причиною, за словами правоохоронців, стала особиста неуважність і зневага заходами безпеки військовослужбовців.