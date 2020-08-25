Вибух у Десні розслідують як убивство: з'явилися попередня версія і фото

Вибух трапився у військовому гуртожитку на території 169-го навчального центру "Десна".

До вибуху у військовому гуртожитку в селищі Десна Козелецького району на Чернігівщині, внаслідок якого загинув військовослужбовець і постраждали двоє військових і цивільна жінка, призвело спрацювання гранати.

За вказаним фактом правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею "Вбивство". У пресслужбі ГУНП в області розповіли подробиці інциденту й показали фото зі зруйнованого приміщення (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, правоохоронці встановили, що до нещастя призвів вибух невідомого предмета – попередньо, це граната РГД-5.

Вибух трапився у військовому гуртожитку

Зазначається, що попереднє розслідування на місці НП провели слідчо-оперативні групи Козелецького району, ГУНП в Чернігівській області та вибухотехніки. Роботу підлеглих на місці події особисто координував начальник чернігівської поліції Володимир Нідзельський.

Гуртожиток, де пролунав вибух, розташовано на території 169-го навчального центру "Десна"

"Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких – уламки вибухового пристрою", – йдеться в повідомленні.

Причиною вибуху, попередньо, стало спрацювання гранати

Відомо, що інформація про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань й відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Вбивство). Триває досудове розслідування.

Правоохоронці розслідують НП за статтею "Вбивство"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня на території 169-го навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків трапився вибух, який призвів до жертв. Його причиною, за словами правоохоронців, стала особиста неуважність і зневага заходами безпеки військовослужбовців.

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