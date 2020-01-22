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22 січня • оновлено в 11:58
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/ Розслідування

Вибух на складі Балаклії влаштували бійці "Сармата", щоб приховати крадіжку боєприпасів

3.7т
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Вибухи на арсеналі в Балаклії Харківської області, які трапилися в березні 2017 року, моги організувати військовослужбовці спецпідрозділу "Сармат", щоб приховати крадіжку боєприпасів.

Такого висновку дійшли під час досудового розслідування в кримінальному провадженні за фактом вибуху. В процесі антидиверсійніх навчань військові заклали вибухівку всередині й ззовні арсеналу, замаскувавши її під вогнегасники, передає видання "Насправді".

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По завершенню цих дій бійці "Сармата" прибули в іншу військову частину, порушивши письмове бойове розпорядження. Після вибуху, щоб створити алібі, військові повернулися в Балаклію.

Основним мотивом підриву стало приховування розкрадання боєприпасів на загальну суму майже 560 млн грн. Нестача була виявлена попереднім аудиторським звітом №234/1/13/31 від 28 лютого 2017 року.

Вже 30 березня 2017 ЦРАУ повинен був надати аудиторам пояснення й документи щодо цього, але 23 березня 2017 року арсенал вибухнув.

Вибух на складі Балаклії влаштували бійці "Сармата", щоб приховати крадіжку боєприпасів

Вибух у Балаклії

Вибух у Балаклії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 23 березня в місті Балаклія Харківської області загорівся найбільший в Україні склад боєприпасів.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлод*билы, так может вы наконец признаете, что Россия вообще ни при чем? )))
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0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
они попутно были сотрудниками чвк вагнера,агентами фсб,а их родители или деды ,служили в смерш и чк,это однозначно,причем все родственники путина.
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А как же про российские беспилотники с гранатами и российские диверсионные группы???
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