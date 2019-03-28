Вибух на полігоні в Чернігівській області: з'явилися нові деталі

У результаті вибуху невідомого предмета на полігоні у Чернігівській області постраждав один військовослужбовець. Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження і зараз перебуває у медзакладі.

Про це в ефірі ObozTV повідомив підполковник, начальник прес-центру оперативного командування "Північ" Віталій Кирилов.

"Двоє військовослужбовців оглядали територію і знайшли невідомий вибуховий предмет. Один із чоловіків взяв його в руки і кинув у багаття, через що й стався вибух. Постраждав один військовослужбовець, інший ушкоджень не отримав. Обидва були доправлені до медзакладів, де їм надали першу медичну допомогу. Інформація, яку ми давали на сторінці у Facebook, про те, що один із військовослужбовців отримав поранення середньої тяжкості, не підтвердилась. Він отримав легкі тілесні ушкодження і перебуває зараз у стаціонарному лікувальному закладі", — сказав він.

Наразі призначили службове розслідування, повідомив Крилов. Порушувати кримінальну справу поки що не будуть, пояснив він.

Ілюстрація moz.gov.ua

"Будуть з'ясовувати всі причини та обставини даного випадку і вже за результатами цього службового розслідування стане зрозуміло, чи буде він покараний чи ні", — додав начальник прес-центру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, надзвичайна подія сталася у середу, 27 березня на загальновійськовому полігоні оперативного командування "Північ" у смт Гончарівське, що на Чернігівщині. Один військовослужбовець отримав поранення.

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