Вибух на мосту в захопленому Луганську: з'явилися перші фото

У мережі з'явилися перші фото із вибуху в окупованому Луганську. Там намагалися підірвати міст.

Кадри з пошкодженими опорами мосту з'явилися у Telegram-каналі "Черговий по Донбасу" (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

"Терористичний акт був проведений шляхом підриву трьох опор мосту. Бетонні конструкції були частково зруйновані, але арматура витримала вибух" – заявив представник терористів Ігор Корнет.

У Луганську прогримів вибух на мосту Telegram-канал Inside Donetsk

Раніше повідомлялося, що по даному мосту мав проїхати "гуманітарний конвой" Росії. Так званий уряд окупованого Луганська доручив посилити охорону стратегічно важливих об'єктів.

Пошкоджені опори мосту у Луганську Telegram-канал "Дежурный по Донбассу"

Вибух у Луганську РИА Новости

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на мосту Метро 18 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину і погрожував підірвати споруду. За кілька годин злочинця вдалося затримати правоохоронцям – у мережу потрапило повне відео спецоперації.

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