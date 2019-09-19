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19 вересня • оновлено в 12:41
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/ Розслідування

Вибух на мосту в захопленому Луганську: з'явилися перші фото

3.4т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися перші фото із вибуху в окупованому Луганську. Там намагалися підірвати міст.

Кадри з пошкодженими опорами мосту з'явилися у Telegram-каналі "Черговий по Донбасу" (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

"Терористичний акт був проведений шляхом підриву трьох опор мосту. Бетонні конструкції були частково зруйновані, але арматура витримала вибух" – заявив представник терористів Ігор Корнет.

У Луганську прогримів вибух на мосту

У Луганську прогримів вибух на мосту

Telegram-канал Inside Donetsk

Раніше повідомлялося, що по даному мосту мав проїхати "гуманітарний конвой" Росії. Так званий уряд окупованого Луганська доручив посилити охорону стратегічно важливих об'єктів.

Пошкоджені опори мосту у Луганську

Пошкоджені опори мосту у Луганську

Telegram-канал "Дежурный по Донбассу"

Вибух у Луганську

Вибух у Луганську

РИА Новости

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на мосту Метро 18 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину і погрожував підірвати споруду. За кілька годин злочинця вдалося затримати правоохоронцям – у мережу потрапило повне відео спецоперації.

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Місце
Україна Луганськ
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
К0кёлы! А как же это мог заявить Корнет, если вы хрюкали, что он - арестован?))))
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70rus xxx
70rus xxx
"Террористический акт был проведен........ заявил представитель террористов Игорь Корнет))))Чет не вьехал,Корнет хотел взорвать?Или,Корнет представитель террористов ВСУ?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украинцы - террор порождает террор - если у вас начнут взрывать мосты ЛЭП и АЭС даже не смейте думать что вы не виновны в этом ...
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Петрова Ольга, Хрюкнула вые.банн.ая в жопу немытым ишаком помойная к0кёлка)))
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Bладимир Ильич, сказал биомусор самой пьющей биомассы мира , руцкий бабуин покусанный скабеевой
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