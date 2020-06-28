Під час вибуху газу в будинку в Києві загинув син колишнього нардепа-сепаратиста, який підтримав "ДНР"

Під час вибуху будинку на Позняках загинув син Анатолія Хмільового.

Під час вибуху газу 21 червня в житловій багатоповерхівці в Києві загинув Олександр Хмільовий, син колишнього народного депутата від КПУ і сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмільового.

Про це повідомив блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook. Як розповів він, батько загиблого в 2014 році підтримав бойовиків колишнього ватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

При відступі терористів Хмільовий-старший поїхав разом із ними в Донецьк. Він також написав писав лист депутатам Держдуми РФ із вимогою визнати "республіку".

"У зверненні ми закликаємо Росію визнати нашу самостійність, після чого, як то кажуть, нам стане легше дихати. Місцева промисловість зможе повною мірою почати працювати на благо "республіки" і її громадян", – коментував Хмільовий свою ініціативу.

"При цьому отримував (і напевно, досі отримує) підвищену українську пенсію, як колишній нардеп", – зазначив Казанський.

Хмільовий-старший також займався створенням так званої "компартії ДНР" і став її другим секретарем.

Анатолій Хмільового deniskazansky.com.ua

Журналіст додав, що квартиру в Києві Хмільовий-старший отримав, коли був народним депутатом від Комуністичної партії (1994-2002).

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: