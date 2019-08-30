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Вибух будинку в Дрогобичі: з'явилися нові подробиці про тих, хто вижив. Фото

1.1т Читати матеріал російською

У Дрогобичі (Львівська область) рятувальники завершили розбір завалів будинку, де пролунав вибух.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, зазначивши, що роботи завершені в повному обсязі.

"29 серпня о 18:00 в смт. Дрогобич Львівської області в повному обсязі завершені роботи по розбору завалу будівельних конструкцій. Загалом, в ході пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС врятовано 7 осіб, в тому числі 5 дітей", – йдеться в повідомленні .

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Під завалами можуть перебувати ще шість осіб: вибух у Дрогобичі

Всього рятувальники під завалами знайшли тіла восьми осіб, смерть яких настала миттєво.

У відомстві уточнили, що 28 серпня в 5.20 ранку знайдено тіло жінки (1975 р.н.) тіло чоловіка (1962 р.н.) знайдено в 8:25 того ж дня.

29 серпня рятувальники знайшли тіло чоловіка (1977 р.н.) в 00:20; жінки (1940 р.н.) - о 02:50; жінки (1955 р.н.) - в 3:16; хлопчика (5 років) - 3:29; жінки (1939 р.н.) - о 04:50.

Вибух будинку в Дрогобичі

Вибух будинку в Дрогобичі

ДСНС

Вибух будинку в Дрогобичі

Вибух будинку в Дрогобичі

ДСНС

Вибух будинку в Дрогобичі

Вибух будинку в Дрогобичі

ДСНС

Вибух будинку в Дрогобичі

Вибух будинку в Дрогобичі

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дрогобичі Львівської області в чотириповерховому четирехпод'ездном житловому будинку стався обвал. Відомо, що обвал стався через вибух побутового газу.

Також одна з врятованих з-під завалів розповіла страшні подробиці трагедії.

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Місце
Україна
Теги
вибух вибух будинку
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