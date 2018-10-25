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''Вибори'' ватажка ''ДНР'': окупанти придумали хитрість для України

5.7тЧитати матеріал російською

На так званих виборах ватажка самопроголошеної "Донецької народної республіки", які заплановані на 11 листопада, можна буде проголосувати, пред'явивши український паспорт із позначкою про "реєстрацію в ДНР".

Про це йдеться у "пам'ятці для виборця", що опублікована на сайті "центральної виборчої комісії".

Однак начальник прес-центру Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що такі документи недійсні в Україні, передають "Новости Донбасса".

Він пояснив, що дані позначки не передбачені жодним українським законодавчим актом.

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Крім того, якщо житель непідконтрольної території з таким паспортом перетне лінію розмежування, то назад його вже не пропустять із цим документом.

"Дані документи не можуть бути розглянуті як ті, що дають право на перетин лінії зіткнення, ... але в'їхати по них на підконтрольну Україні територію можна. Назад ми вже за такими документами не пропускаємо", — сказав Слободян.

Таким чином, громадяни з непідконтрольних районів можуть перетинати лінію зіткнення для подачі заяви до міграційної служби про новий паспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "народні ради Л/ДНР" ухвалили рішення щодо проведення виборів "глав" і "депутатів парламентів" 11 листопада 2018 року.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Натанов Иван
Натанов Иван
у нас 11 ноября, а у вас свиньи когда нового хряка будете выбирать?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ни одним законодательным актом не предусмотрено насильственное свержение власти и насилие над правоохранительными органами, однако что мы видели в 14-ом году?
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1 из 6 ответов | показать все
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Попович Олег, так же я считаю, что если бы сейчас поставили выбор между жизнью до майдана и после, подавляющее большинство выбрало жизнь до майдана. Время покажет как оно будет. И надеюсь что темные и горькие времена пройдут как можно скорее, но это не освобождает от того, что надо смотреть трезво, не предвзято на прошлые и будущие события.
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А когда выборы так называемого президента так называемой украины?
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Захаров Дмитрий, нах.ра тебе это надо, молись чтобы путю не переизбрали...
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