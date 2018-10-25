''Вибори'' ватажка ''ДНР'': окупанти придумали хитрість для України

На так званих виборах ватажка самопроголошеної "Донецької народної республіки", які заплановані на 11 листопада, можна буде проголосувати, пред'явивши український паспорт із позначкою про "реєстрацію в ДНР".

Про це йдеться у "пам'ятці для виборця", що опублікована на сайті "центральної виборчої комісії".

Однак начальник прес-центру Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що такі документи недійсні в Україні, передають "Новости Донбасса".

Він пояснив, що дані позначки не передбачені жодним українським законодавчим актом.

Крім того, якщо житель непідконтрольної території з таким паспортом перетне лінію розмежування, то назад його вже не пропустять із цим документом.

"Дані документи не можуть бути розглянуті як ті, що дають право на перетин лінії зіткнення, ... але в'їхати по них на підконтрольну Україні територію можна. Назад ми вже за такими документами не пропускаємо", — сказав Слободян.

Таким чином, громадяни з непідконтрольних районів можуть перетинати лінію зіткнення для подачі заяви до міграційної служби про новий паспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "народні ради Л/ДНР" ухвалили рішення щодо проведення виборів "глав" і "депутатів парламентів" 11 листопада 2018 року.