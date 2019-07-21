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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

Вибори в Раду: зафіксована перша спроба фальсифікації. Фото і відео

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У місті Бахмут Донецької області (624-я Дільнично-виборча комісія) було зафіксовано першу спробу фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

Там члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів. Про це повідомляє представник Нацполіціі Ярослав Тракало на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки). Список партій і всі подробиці виборів у Раду в Україні, дивіться тут.

"У школі м. Бахмут, де розташована 624 ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів із підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-" переможця" або "правильну" назву партії", – сказано в повідомленні.

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Вибори в Раду: зафіксована перша спроба фальсифікації. Фото і відео

Facebook Ярослава Тракай

Щоб приховати сліди злочину, члени комісії залили чорнилом підписані протоколи.

Вибори в Раду: зафіксована перша спроба фальсифікації. Фото і відео

Facebook Ярослава Тракай

Вибори в Раду: зафіксована перша спроба фальсифікації. Фото і відео

Facebook Ярослава Тракай

Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 158 КК про фальсифікацію виборчих документів, підсумків голосування, якою передбачається від 7 до 10 років позбавлення волі.

Про головні порушення і скандали на виборах до Ради 21 липня читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 21 липня, вранці ще до початку голосування на позачергових виборах до Верховної Ради на окрузі №76 у Запоріжжі стався скандал. Там довелося замінити всі бюлетені.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это же Украина...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Пигин Макс, украстан
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