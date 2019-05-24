Вибори в Раду: Москва може запропонувати Зеленському "угоду з дияволом" — Казарін

Росія може погодитися передати полонених українців в обмін на політичні поступки з боку президента Володимира Зеленського та його партії.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апостроф" журналіст Павло Казарін. Він підкреслив, що ініціатива в цьому питанні була на стороні Москви.

"Роки два тому я був на закритій зустрічі з одним американським чиновником, який займається українським напрямом. І його на цій зустрічі запитали, чи є шанс, що переговори щодо долі українських полонених і політв'язнів будуть розморожені, він сказав, що ініціатива тут — не на стороні Києва, і Москва не йде на переговори. Це був, здається, початок 2017 року. Умовно кажучи, якщо діюча Адміністрація на Банковій проводить обмін і повертає якусь частину українських полонених додому, то це додає їй політичних очок, а Москва, яка не бажає йти на поводу в адміністрації Петра Порошенка, не хоче додавати їм очок. Тому він тоді заявив, що, найімовірніше, до кінця президентських виборів ніяких зрушень у цьому питанні не буде", — пояснив він.

полонені моряки

Казарін вважає, що все залежить від того, "чи захоче Москва підтримати Володимира Зеленського".

"Припустимо, тепер він хоче йти на дострокові парламентські вибори. Ми розуміємо, що голосування за політика і голосування за його партію — це завжди різні цифри. Якщо тут за тебе готові проголосувати 70% виборців, то за партію, можливо, — 30-35%. Москва, наприклад, може запропонувати таку "угоду з дияволом": ми даємо тобі якусь частину українських полонених, підвищуючи у такий спосіб рейтинг твоєї партії на парламентських виборах, а ти натомість робиш ось це, наприклад, блокуєш судовий позов або саботуєш судову тяганину, яку веде "Нафтогаз" з "Газпромом" за багатомільярдні контракти, або продавлюєш підписання того газового контракту, який вигідний "Газпрому" і вкрай невигідний "Нафтогазу" та Україні загалом, і так далі, і так далі", — сказав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі.

До цього стало відомо, що Росія "втратила" приблизно 80 українських полонених. Вони зникли зі списку на обмін, оскільки російська сторона нібито не встановила їхнє місцеперебування.

В Україні готуються до нового етапу переговорів із Росією.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!