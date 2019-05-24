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/Розслідування

Вибори в Раду: Москва може запропонувати Зеленському "угоду з дияволом" — Казарін

5.3тЧитати матеріал російською

Росія може погодитися передати полонених українців в обмін на політичні поступки з боку президента Володимира Зеленського та його партії.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апостроф" журналіст Павло Казарін. Він підкреслив, що ініціатива в цьому питанні була на стороні Москви.

"Роки два тому я був на закритій зустрічі з одним американським чиновником, який займається українським напрямом. І його на цій зустрічі запитали, чи є шанс, що переговори щодо долі українських полонених і політв'язнів будуть розморожені, він сказав, що ініціатива тут — не на стороні Києва, і Москва не йде на переговори. Це був, здається, початок 2017 року. Умовно кажучи, якщо діюча Адміністрація на Банковій проводить обмін і повертає якусь частину українських полонених додому, то це додає їй політичних очок, а Москва, яка не бажає йти на поводу в адміністрації Петра Порошенка, не хоче додавати їм очок. Тому він тоді заявив, що, найімовірніше, до кінця президентських виборів ніяких зрушень у цьому питанні не буде", — пояснив він.

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полонені моряки

полонені моряки

Казарін вважає, що все залежить від того, "чи захоче Москва підтримати Володимира Зеленського".

"Припустимо, тепер він хоче йти на дострокові парламентські вибори. Ми розуміємо, що голосування за політика і голосування за його партію — це завжди різні цифри. Якщо тут за тебе готові проголосувати 70% виборців, то за партію, можливо, — 30-35%. Москва, наприклад, може запропонувати таку "угоду з дияволом": ми даємо тобі якусь частину українських полонених, підвищуючи у такий спосіб рейтинг твоєї партії на парламентських виборах, а ти натомість робиш ось це, наприклад, блокуєш судовий позов або саботуєш судову тяганину, яку веде "Нафтогаз" з "Газпромом" за багатомільярдні контракти, або продавлюєш підписання того газового контракту, який вигідний "Газпрому" і вкрай невигідний "Нафтогазу" та Україні загалом, і так далі, і так далі", — сказав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПавло Казарін
Місце
Україна
Теги
полонені морякиВыборы 2019вибори в Україні
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
детищем рогатого был мандалай.
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
А разве террористы и пираты действуют иначе ? Ведь северо-восточные могут быть порядочными ,ведь у сказочного .... и ко. только зеленые в глазках - щелочках и власть ,которой шиз упивается Его лохи платят по полной и будут платить , пока не вынесут вперед ногами карлушу безбожника .
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CARGO 100
CARGO 100
"... мы даем тебе какую-то часть украинских пленных, повышая тем самым рейтинг твоей партии на парламентских выборах, а ты взамен делаешь вот это, например ..." Не, дураков нема. Россия уже давно не та. Теперь иначе: "Ты делаешь вот это", а уж потом Москва "повышает тем самым рейтинг" ... может быть ... и еще подумает каким "тем самым" ...
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