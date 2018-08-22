"Вибори" в "Л/ДНР": у Суркова висунули умови Україні

"Вибори" на підконтрольних терористам "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу можуть відбутися, якщо Україна не продовжить дію закону "про особливий статус".

Про це розповів Директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента Росії Владислава Суркова, передає ТАСС.

Він заявив, що різні "розмови і чутки про перенесення виборів у "ДНР" і "ЛНР" вимагають обережного ставлення".

"Але гадаю, що основною причиною можливого перенесення виборів є міжнародний контекст. Безсумнівно одне - такі вибори сьогодні можуть стати непотрібним подразником для процесу мирного врегулювання", - зазначив Чеснаков.

Він розповів, що з цього питання спілкувався з керівництвом "ДНР" і "ЛНР" і, за його словами, що остаточне рішення про проведення "виборів" прийматиметься ними з урахуванням низки факторів, "в першу чергу міжнародної обстановки, прогресу в реалізації Мінських угод і, звичайно, продовження Україною дії закону про особливий статус".

"Якщо цей закон вчасно і в повному обсязі не буде продовжений Верховною Радою і президентом України, то Мінські угоди слід вважати зірваними з їхньої вини. Я впевнений, що в такому разі вибори в "республіках" Донбасу відбудуться в цьому році", - резюмував Чеснаков .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ватажки "Л/ДНР" перенесли "вибори" на невизначений термін.