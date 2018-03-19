Вибори президента Росії в Криму: в Меджлісі спростували перемогу Путіна

Більшість кримських татар не брали участь ву так званих виборах президента Росії в анексованому Криму.

Про це в ефірі ObozTV заявив заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз.

"Ні про яку перемогу не йдеться. Це насадження бандитської влади і бандитських методів. Що стосується цього процесу дня так званого голосування у Криму, то ми дуже моніторили ситуацію. Тисячі наших співвітчизників відстежували і давали нам пряму об'єктивну інформацію. І ми можемо констатувати, що переважна більшість кримських татар не брали участь у цьому політичному фарсі. Вони не дали можливості узаконити або представити окупацію як природний процес у Криму. Кримське суспільство в черговий раз продемонструвало неприйнятність окупації Росією", - наголосив він.

У приклад він навів Бахчисарайський район, де найбільше проживає кримських татар.

"У Криму не вдалося зробити співучасниками злочину окупації більшість населення. Я маю на увазі і громадян України не кримськотатарської національності. В Бахчисарайському районі було створено 73 виборчі дільниці. З 650 осіб у виборчих комісіях, тільки 8 були кримськими татарами", - зазначив Чийгоз.

Як повідомляв "Обозреватель", явка кримських татар на так звані вибори президента РФ в окупованому Криму не перевищила 10%.