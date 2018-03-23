Вибори Путіна в Криму: у Лаврова заістерили через злив "Миротворця"

Міністерство закордонних справ РФ вимагає припинити роботу сайту "Миротворець", який опублікував дані іноземних "спостерігачів" на "виборах президента Росії" в окупованому Криму.

Про це в п'ятницю, 23 березня на брифінгу повідомив заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Артем Кожин, передає УНІАН.

"Звернули увагу, що персональні дані незалежних іноземних спостерігачів, які перебували під час виборів президента РФ у Криму, були занесені в банк даних сайту "Миротворець", сервер якого базується зараз у США. 18 березня там з'явилися імена спостерігачів з Іспанії, Італії, Швеції і Кіпру", - сказав він.

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Представник МЗС РФ заявив, що дані інших іноземців з Фінляндії, Норвегії, які вже раніше відвідували окупований півострів, були внесені в базу "миротворця" до 18 березня.

Кожин заявив, що правозахисні структури ООН вже звертали увагу на порушення "Миротворцем" "права на приватне життя і презумпцію невинності, а також рекомендували Києву провести відповідну роботу і закрити цей сервер".

За його словами, небажання України провести розслідування діяльності сайту "порушує зобов'язання в рамках Ради Європи", а кількість опублікованих персональних даних щодня збільшується, в тому числі, і громадян з ЄС.

У свою чергу в "Миротворці" на заяву МЗС РФ відреагували досить швидко і лаконічно.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі опублікували повний список "міжнародних спостерігачів" на "виборах" у Криму.