Вибори президента: Аваков назвав імена кандидатів, які "засвітилися" на підкупі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, хто з кандидатів в президенти був "помічений" на підкупі виборців і які способи фальсифікацій на виборах найпоширеніші.

Подробицями він поділився в інтерв'ю в рамках програми "В гостях у Дмитра Гордона". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хто сьогодні в Україні займається підкупом виборців?" – поставив питання журналіст.

"У нас є чотири групи звернень по чотирьом кандидатам – Порошенко, Тимошенко, а також Тарута і Гриценко, звернення по яким виявилися помилковими і були перевірені і закриті. ГБР і СБУ займаються розслідуванням "сітки" або "піраміди" штабу Тимошенко. Є матеріали, яких я не бачу. Ми ведемо тільки провадження щодо Порошенка – кілька епізодів у Київській області", – відповів міністр.

Укрінформ

Аваков пообіцяв зробити все необхідне для того, щоб демократія в Україні "не залежала від товщини гаманця кандидата в президенти".

"Ми отримали у відповідь дискредитацію і ще отримаємо. Але я задоволений, що ми провели божевільну превенцію, зруйнували "сітку" через програму "Турбота", за якою "лояльним" виборцям давали по тисячі гривень", – поділився Аваков.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Гордон також поставив запитання, які способи фальсифікацій поширені на виборах в Україні.

"Роздають по тисячі, по п'ятсот гривень. Взаємні звинувачення – це найпоширеніше. На початку була неофіційна агітація. З "мертвими душами", думаю, ми вже закінчили. Ще стара добра "карусель", коли людина виносить порожній бюлетень і передає за гроші", – зазначив міністр.

Аваков звернувся до українців із проханням доводити до відома поліції в тому випадку, якщо зафіксовано голосування під ім'ям померлого або особи, яка виїхала на заробітки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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