Вибори президента: Аваков назвав імена кандидатів, які "засвітилися" на підкупі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, хто з кандидатів в президенти був "помічений" на підкупі виборців і які способи фальсифікацій на виборах найпоширеніші.
Подробицями він поділився в інтерв'ю в рамках програми "В гостях у Дмитра Гордона". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Хто сьогодні в Україні займається підкупом виборців?" – поставив питання журналіст.
"У нас є чотири групи звернень по чотирьом кандидатам – Порошенко, Тимошенко, а також Тарута і Гриценко, звернення по яким виявилися помилковими і були перевірені і закриті. ГБР і СБУ займаються розслідуванням "сітки" або "піраміди" штабу Тимошенко. Є матеріали, яких я не бачу. Ми ведемо тільки провадження щодо Порошенка – кілька епізодів у Київській області", – відповів міністр.
Укрінформ
Аваков пообіцяв зробити все необхідне для того, щоб демократія в Україні "не залежала від товщини гаманця кандидата в президенти".
"Ми отримали у відповідь дискредитацію і ще отримаємо. Але я задоволений, що ми провели божевільну превенцію, зруйнували "сітку" через програму "Турбота", за якою "лояльним" виборцям давали по тисячі гривень", – поділився Аваков.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Гордон також поставив запитання, які способи фальсифікацій поширені на виборах в Україні.
"Роздають по тисячі, по п'ятсот гривень. Взаємні звинувачення – це найпоширеніше. На початку була неофіційна агітація. З "мертвими душами", думаю, ми вже закінчили. Ще стара добра "карусель", коли людина виносить порожній бюлетень і передає за гроші", – зазначив міністр.
Аваков звернувся до українців із проханням доводити до відома поліції в тому випадку, якщо зафіксовано голосування під ім'ям померлого або особи, яка виїхала на заробітки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава МВС заявив, що в двох штабах кандидатів виявлені факти незаконної оплати роботи агітаторів.
Раніше Аваков вже розповідав про систему підкупу виборців, яку намагаються організувати перед президентськими виборами, і пообіцяв забезпечити рівні права для всіх кандидатів.
Також він заявив, що його намагалися схилити до співпраці абсолютно всі кандидати в президенти на майбутніх виборах.
Також чиновник озвучив головні загрози і відзвітував про перші так звані каруселі. Він повідомив, що в МВС створено спеціальну робочу групу для моніторингу законності виборчого процесу і роботи зі зверненнями громадян та громадських організацій.
Аваков також розкрив деталі про так звану сітку штабу нинішнього президента Петра Порошенка. Пізніше міністр підтвердив, що підкуп ведеться за рахунок держбюджету. Всього на ці цілі буде виділено півтора мільярди гривень.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!