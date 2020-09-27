Конкуренти Штепи на виборах мера Слов'янська співпрацювали з "ДНР" – Казанський

Два головних конкуренти скандальної Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, на виборах мера Слов'янська Донецької області також співпрацювали з російськими найманцями "ДНР" у 2014 році.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський. Як зазначив він, Павло Придворов від ОПЗЖ і чинний мер Вадим Лях уникли відповідальності за пособництво терористам.

"Таким чином, із трьох головних претендентів на пост мера – всі троє колаборанти", – написав Казанський.

Він зазначив, що, згідно із соціологічними опитуваннями, на другому місці після Штепи йде Придворов, який відстає на кілька відсотків, на третьому – Лях.

"Навесні 2014 року обидва вони були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам. Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" та створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна)", – розповів блогер.

Він підкреслив, що чиновників до співпраці з "ДНР" ніхто не примушував.

"Ті депутати, які не хотіли співпрацювати з окупантами, на сесію не приходили і взагалі виїхали з міста", – нагадав Казанський.

"На відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, Придворов і Лях взагалі уникнули будь-якої відповідальності. Їх ніхто навіть не судив", – підсумував він.

Нагадаємо:

Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. Її звинуватили у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Свою провину вона не визнала, пояснивши, що закликала російського президента Володимира Путіна ввести війська під погрозами терористів, а інтерв'ю російським ЗМІ давала "під дулом автомата".

Судові засідання у її справі регулярно переносяться, на початку липня одне з них не відбулося через неявку свідків.

Також проти Штепи ведеться ще одне розслідування – її підозрюють у причетності до вбивства офіцера Служби безпеки України Геннадія Беліченка в квітні 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL: недавно стало відомо, що Нелю Штепу зареєстрували кандидаткою у мери Слов'янська. На вибори вона йде від "Партії миру і розвитку".

Про намір балотуватися вона заявила ще в січні 2020 року, а в серпні в Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з нею, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах.