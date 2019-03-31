На Одещині дружина поліцейського влаштувала бійку прямо на дільниці

У Балтському районі Одеської області дружина патрульного поліцейського влаштувала сцену ревнощів прямо на виборчій дільниці.

Як повідомив в Facebook голова ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич, причиною конфлікту став той факт, що поліцейський ніс службу на ділянці з колегою протилежної статі.

"Дружина поліцейського, дізнавшись, що її чоловік несе службу з поліцейським жіночої статі, навідалася в приміщення дільниці, в результаті чого обидва поліцейських отримали різного роду травми. Ця подія поставлена на контроль і доручено довести до особового складу для недопущення подібних ситуацій", - сказано в повідомленні.

Зінкевич зазначив, що черговий по ГУНП в Одеській області попередив всі дільниці, де несуть службу поліцейські чоловічої і жіночої статі: не вступати один з одним в неділові відносини.

Користувачі сприйняли ситуацію з гумором. "Ось це емоції!", "Службовий роман – то святе", "Ревнивиця", - написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!