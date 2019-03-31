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На Одещині дружина поліцейського влаштувала бійку прямо на дільниці

6.7тЧитати матеріал російською

У Балтському районі Одеської області дружина патрульного поліцейського влаштувала сцену ревнощів прямо на виборчій дільниці.

Як повідомив в Facebook голова ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич, причиною конфлікту став той факт, що поліцейський ніс службу на ділянці з колегою протилежної статі.

"Дружина поліцейського, дізнавшись, що її чоловік несе службу з поліцейським жіночої статі, навідалася в приміщення дільниці, в результаті чого обидва поліцейських отримали різного роду травми. Ця подія поставлена на контроль і доручено довести до особового складу для недопущення подібних ситуацій", - сказано в повідомленні.

Зінкевич зазначив, що черговий по ГУНП в Одеській області попередив всі дільниці, де несуть службу поліцейські чоловічої і жіночої статі: не вступати один з одним в неділові відносини.

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Користувачі сприйняли ситуацію з гумором. "Ось це емоції!", "Службовий роман – то святе", "Ревнивиця", - написали в коментарях.

На Одещині дружина поліцейського влаштувала бійку прямо на дільниці
На Одещині дружина поліцейського влаштувала бійку прямо на дільниці
На Одещині дружина поліцейського влаштувала бійку прямо на дільниці
На Одещині дружина поліцейського влаштувала бійку прямо на дільниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

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Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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