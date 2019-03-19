Вибивали свідчення: в Одесі поліцейські жорстоко побили перехожого чоловіка

В Одесі поліцейські Суворовського райвідділу затримали перехожого на вулиці, закували в наручники і довго били, щоб той зізнався в крадіжці.

Як передає "УСІ", троє співробітників поліції о 23:15 підбігли до перехожого, вдарили його в груди і повалили на землю. Потім нападники наділи на нього наручники і заштовхали в машину.

Вони привезли свою жертву до Суворовського райвідділу, де поліцейські били його по голові і вимагали зізнатися в крадіжці мобільного телефону і золотого ланцюжка.

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Однак жодних показань від чоловіка поліцейські не отримали і відвезли його додому. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму.

Була призначена експертиза, щоб точно встановити характер травми потерпілого. Поліцейським загрожує до 5 років позбавлення волі за ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК.

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