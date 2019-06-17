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"Пробачте за мою дочку!" Батько мажорки з Ужгорода вибачився за жахливу ДТП

22.8тЧитати матеріал російською

Батько 21-річної дівчини, яка в Ужгороді за кермом Porsche Cayenn зіткнулася на зустрічній смузі з Ford Focus, вибачився за її поведінку.

Як зазначає Mukachevo.net, недавня аварія на вулиці Слов'янській викликала емоційну дискусію серед користувачів соціальної мережі Facebook. Люди всіляко обговорюють всі деталі аварії і її учасників.

Серед численних коментарів у соцмережі з'явився коментар батька дівчини В'ячеслава Костраба, який вибачився за доньку, і зазначив, що молиться за потерпілого ужгородця.

Суд на 21-річною дівчиною

Суд на 21-річною дівчиною

скріншот

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"Пробачте за мою дочку!" Батько мажорки з Ужгорода вибачився за жахливу ДТП

Також в коментарях чоловікові порадили допомогти родині потерпілого матеріально, оскільки лікування зараз коштує недешево. На що чоловік відповів: "Не переживайте. Все буде добре".

"Пробачте за мою дочку!" Батько мажорки з Ужгорода вибачився за жахливу ДТП
Суд на 21-річною дівчиною

Суд на 21-річною дівчиною

mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річна жителька Сваляви перебуваючи за кермом Porsche Cayenne, не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з Ford Focus під керуванням 32-річного ужгородця. Відомо, що зараз дівчина взята під варту, до обрання їй запобіжного заходу. А ось постраждалий чоловік досі знаходиться в украй важкому стані.

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Місце
УкраїнаУжгород
Теги
ДТПаварія
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку -- https://fuck.it/id01286571
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сладкая Алиса, две жопы - одна на нарах, другая просто су.ка расейская!
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