Вибач, але ми підемо разом, – "полтавський терорист" перед ліквідацією
Роман Скрипник, який під час спецоперації з його затримання 1 серпня знову взяв у заручники правоохоронця і погрожував підірвати гранату, перед смертю просив вибачення у копа.
Він заявив, що йому шкода, але вони "помруть обидва". Про останні слова "полтавського терориста" розповів у коментарі "Фактам" безпосередній учасник спецоперації з ліквідації втікача – офіцер поліції, який побажав залишитися інкогніто.
Правоохоронець наголосив, що поки зловмисника вмовляли здатися, той увесь час тримав у руці гранату з висмикнутою чекою, а іншою тримав свого заручника. Переговори, зізнався офіцер, заходили в глухий кут.
"Далі пішло так, як пішло. Скрипник став вибачатися перед заручником: "Вибач, але ми підемо разом", натякаючи на те, що має намір підірвати гранату. Снайпер КОРД спрацював на випередження, випустивши йому кулю в голову. Це був єдиний вихід із тієї ситуації – заради збереження життя співробітника поліції", – підкреслив співрозмовник видання.
Він нагадав, що патрульний, якого тримав Скрипник, встиг відскочити в сторону й лягти на землю.
"На щастя, осколки його не зачепили. Через три секунди поряд із загиблим вибухнула граната РГД-5, яку він проносив у кишені вісім діб і за допомогою якої взяв у заручники трьох поліцейських", – додав офіцер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Полтаві під час спецоперації зловмисник, який викрав автомобіль, пручався і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв у заручники співробітника поліції.
У МВС повідомили, що зловмисником виявився раніше судимий 32-річний Скрипник Роман Миколайович.
З чоловіком вели переговори, після чого він обміняв поліцейського на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна і поїхав із ним на авто в напрямку виїзду з міста.
Пізніше Скрипник звільнив полковника поліції, але сам встиг втекти і сховатися в лісі.
За допомогу щодо його затримання було обіцяно грошову винагороду, 24 липня до пошуків залучили авіацію.
Уночі 1 серпня Романа Скрипника було ліквідовано правоохоронцями на околиці селища Опішня Зіньківського району Полтавщини.