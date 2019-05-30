"Ви — ніхто, закрийте рот!" З'явилися шокуючі деталі вбивства дитини під Житомиром. Відео

У Житомирі Корольовський районний суд обрав запобіжний захід батькам Дарини Макарчук, яких підозрюють у жорстокому вбивстві дитини.

Матір загиблої дівчинки взяли під варту терміном на 60 днів, без визначення застави. Засідання про призначення запобіжного заходу батькові перенесли на 30 травня, але поки рішення немає.

Однак ще на суді батько Даринки Павло Макарчук визнав свою провину: "Я знаю, що я дуже винен. Що я ще можу вам сказати?".

Зазначимо, що прокурор, зачитуючи подробиці вчинення злочину – батьки розчленували і спалили тіло дитини, – заплакала, не стримавши сліз.

"Громадськість незадоволена поведінкою цих горе-батьків, котрі фактично убили дитину, якій було п'ять років, яка тільки починала жити. Крім того, що не дали їй того, що повинні були дати батьки, вони ще й вбили і сховали її. Це цинічний злочин. Мене як прокурора це дійсно турбує. Прошу застосувати до Клусенка запобіжний захід", – заявила прокурор Людмила Кучер.

Водночас мати Даші заперечувала свою провину і просила не залишати її під вартою. Адвокат підозрюваної пояснив, чому його підзахисну можна не залишати під вартою.

"Хочу звернути увагу на ризики, а саме можливість Клусенко ховатися від органів досудового слідства. Звертаю увагу, що вона має місце постійного проживання, не має можливості виїхати десь за кордон, не має закордонного паспорта, має міцні соціальні зв'язки – двох дітей, і досить тривалий час проживає в одному місці", – розповідав адвокат Павло Єсін.

На суді також з'ясували, що п'ять років тому горе-мати покинула доньку в лікарні, дізнавшись що вона хвора на ДЦП. Дитину віддали в прийомну сім'ю. Наталя Коберник із чоловіком виховувала Дашу 3 роки, поки не з'явилися активісти і біологічні батьки зі звинуваченнями в зґвалтуванні дівчинки. Саме під їхнім тиском, каже Наталя, суд повернув дитину рідній матері. Незважаючи на те, що вона позбавлена прав на двох старших дітей.

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"Усі винні в смерті Даші. Хтось боявся за крісло. І ось ця байдужість та боягузтво й привели до смерті. Я постійно дзвонила і соціальним працівникам, і в поліцію. Наша влада мені сказала: "Ви – ніхто, і закрийте рот", – поділилася Наталя.

Водночас сусіди біологічних батьків Даші переконані, що ті боролися за повернення дівчинки, лише щоб отримувати гроші на дитину-інваліда.

"Вони тільки за гроші дитячі й жили, тому що обоє ніде не працювали", – розповіла місцева мешканка Єва Івашко.

Суд над батьками Дарини Макарчук

Суд над батьками Дарини Макарчук

Суд над батьками Дарини Макарчук

Суд над батьками Дарини Макарчук

Суд над батьками Дарини Макарчук

Суд над батьками Дарини Макарчук

Суд над батьками Дарини Макарчук

Суд над батьками Дарини Макарчук

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