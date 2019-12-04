На російському пропагандистському телебаченні викликав ажіотаж пост народної депутатки України від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко про депутата нелегітимної Держдуми Олексія Журавльова. У ньому вона яскраво відповіла на їдку пропозицію окупанта разом поїхати на Донбас.

Розгромному листу української парламентарки на передачі "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" навіть присвятили окремий сюжет (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас депутат Журавльов, лідер найбільшої фракції в нашій Держдумі, запросив Ірину Геращенко на Донбас разом з'їздити, подивитися, як там справи. Ввічливий лист був, ми читали. Так ось Ірочка відповіла Олексію Журавльову", – покепкував рупор Кремля Євгеній Попов.

Після цього на екран вивели пост Геращенко на Facebook, в якому вона потужно вгамувала скандального Журавльова.

Нижче наводимо фрагмент посту Геращенко без змін.

"Несподівано для себе отримала листа від самого Журавльова, який пише, що начитався моїх заяв і пропонує разом "відвідати ЛНР", і "він гарантує мені безпеку". Довго думала, чи взагалі писати про цю писульку з Москви і зайвий раз згадувати держдумівця. Але відповім. Ви г*мнюк, Журавльов, і мені не потрібні дозволи та гарантії від росіян на моїй землі.

Приберіть геть ваші війська і найманців з окупованого Донбасу та Криму і займіться, нарешті, внутрішніми справами РФ. Відвідайте свої регіони, які в такому зубожінні і руїнах, як після війни, подивіться, як живуть люди за межами Золотого кільця.

Ірина Геращенко Скріншот відео

А цей лист я негайно передам в СБУ і МЗС і розглядаю заяви держдумівця як чергову спробу грубого втручання у внутрішні справи України, неповагу до територіальної цілісності та суверенітету, спотворене трактування росіянами Мінських угод, в яких немає ніяких "Л/ДНР", вони існують тільки в шовіністській уяві Журавльова та ко.

І, звісно, всі ці хамські випади про порушення українського кордону – привід для посилення персональних санкцій проти кожного російського діяча, який незаконно перетинав кордони України".

Пропагандисти у студії почали бурхливо коментувати звернення Геращенко і недоречно жартувати на її адресу. Так, Попов заявив, що розгромний пост наблизив зоряний час для української парламентарки, а Журавльов додав, що не може дочекатися, коли Геращенко запросить його до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до непідконтрольної частини населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та терористів "ЛНР".

Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. Водночас російський депутат розгулював по Золотому на очах в ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

Інцидент розлютив українців: у соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що готує запит до СБУ у зв'язку з візитом до Золотого Луганської області Журавльова.

А російські пропагандисти покепкували, заявивши, що своїм візитом на Донбас Журавльов нібито пересунув українсько-російський кордон.

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