"Ви, бл*дь, взагалі не уявляєте": Бабченко написав про пережите

Російський журналіст Аркадій Бабченко написав емоційний пост про пережите, посміявшись над тим, як в мережі критикують інсценування замаху.

"Найсмішніше, що вони пишуть все це на повному серйозі. Ось на повному серйозі сідають, надувають щоки, і починають виливати свою високу мораль на екран. Чи загрожують пальцем і розмазують тебе з лайном. І це все неймовірно важливо. А ти приходиш такий з моргу, від тебе за кілометр верзе кров'ю і смородом обробній, не спавши котру добу, який пережив своє вбивство, місяць ходив з мішенню на лобі і чекав пострілу, місяць прожив з усвідомленням того, що твою смерть вже оплачено", - написав він у Facebook.

За його словами, ця думка пригвождает. Крім того, доводиться переживати, скільки часу ще ходити з охороною.

"Звичайно - обіймаєш дружину, яка вже навіть не в істериці, стадія істерики закінчилася кілька днів тому, а тепер вже повне, абсолютне спустошення, мертвотна нечутливість, все вижато геть, не залишилося вже взагалі ніяких емоцій, кілька днів живеш, як просто оболонка, всередині немає нічого, тільки порожнеча, життя твоє зламано в черговий раз і в черговий раз треба починати все спочатку. Не зрозуміло де, абсолютно не зрозуміло як, ти не знаєш, скільки проживеш, не знаєш скільки місяців, років, тобі ходити з охороною, не знаєш, коли тобі можна буде хоча б просто жити з незадернутимі шторами і підходити до вікон, а твоєї доньці просто грати на вулиці з іншими дітьми", - підкреслив журналіст.

Він додав, що все минуле відкреслено рисою і відрізано геть. Тепер нічого не важливо, і нічого не має значення.

"Тебе із сім'єю садять в тонований "мінівен", везуть на одну конспіративну квартиру, потім перевозять на другу, на третю, корвалол і валеріана вже не беруть, і ви п'єте їх жменями, зробивши найближчій аптеці річний виторг, а потім тебе починає відпускати, і повертаються почуття, і руки починає трясти так, що хоч відбійним молотком працюй, а потім проходить і це, і ти вперше за кілька днів вже не хочеш блювати і навіть можеш щось запхати в себе з їжі, і дружина твоя теж вже може поїсти, і ви сидите і щось клюєте", - пояснив він.

Бабченко зазначив, що потім проходить "отходняк" і вже можна посміхатися.

"І ось, нарешті, майже ожив, ти відкриваєш "Фейсбук" і читаєш, як Сергій, або Саша, або Маша загрожують пальчиком, надувають щоки, з розумним виглядом вчать тебе моралі та розмазують з гімном, і так це все їм здається важливим, і - читаєш, читаєш, і посміхаєшся, ух ви милі мої, ух ви хороші, як же я обожнюю ці ваші високоумний ср*чи в "фейсбуці", - написав журналіст.

Він додав, що в соцмережі вони можуть "хоч вбити". Однак, Бабченко попросив, щоб це траплялося відтепер тільки в Facebook.

"Але, будь ласка, можна це буде тепер тільки в "Фейсбуці", а реально не буде більше ніколи, тому що ви, бл*дь, взагалі них*я не уявляєте, через яке пекло мені довелося протягнути своїх близьких. І не дай бог вам це уявити і пережити. Так що пишіть, а ти щойно повернувся з такої темряви, з такої прірви виліз, і ти читаєш, і посміхаєшся, і обіймаєш дочку, відкриваєш пиво, закурюєш, і тобі добре, і небо, і сонце, і зелень дерев, і птиці, і тобі так до балди, і ти посміхаєшся, посміхаєшся", - резюмував Бабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня стало відомо про "вбивство" Бабченка у власній квартирі. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Пізніше з'явилася інформація про його родину.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка. Шевченківський райсуд заарештував його ввечері на 2 місяці без права внесення застави.

1 червня Бабченко написав гнівний пост про те, як пропагандисти Кремля цькували по телефону його дітей.