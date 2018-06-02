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"Ви, бл*дь, взагалі не уявляєте": Бабченко написав про пережите

3.3тЧитати новину російською

Російський журналіст Аркадій Бабченко написав емоційний пост про пережите, посміявшись над тим, як в мережі критикують інсценування замаху.

"Найсмішніше, що вони пишуть все це на повному серйозі. Ось на повному серйозі сідають, надувають щоки, і починають виливати свою високу мораль на екран. Чи загрожують пальцем і розмазують тебе з лайном. І це все неймовірно важливо. А ти приходиш такий з моргу, від тебе за кілометр верзе кров'ю і смородом обробній, не спавши котру добу, який пережив своє вбивство, місяць ходив з мішенню на лобі і чекав пострілу, місяць прожив з усвідомленням того, що твою смерть вже оплачено", - написав він у Facebook.

За його словами, ця думка пригвождает. Крім того, доводиться переживати, скільки часу ще ходити з охороною.

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"Звичайно - обіймаєш дружину, яка вже навіть не в істериці, стадія істерики закінчилася кілька днів тому, а тепер вже повне, абсолютне спустошення, мертвотна нечутливість, все вижато геть, не залишилося вже взагалі ніяких емоцій, кілька днів живеш, як просто оболонка, всередині немає нічого, тільки порожнеча, життя твоє зламано в черговий раз і в черговий раз треба починати все спочатку. Не зрозуміло де, абсолютно не зрозуміло як, ти не знаєш, скільки проживеш, не знаєш скільки місяців, років, тобі ходити з охороною, не знаєш, коли тобі можна буде хоча б просто жити з незадернутимі шторами і підходити до вікон, а твоєї доньці просто грати на вулиці з іншими дітьми", - підкреслив журналіст.

Він додав, що все минуле відкреслено рисою і відрізано геть. Тепер нічого не важливо, і нічого не має значення.

"Тебе із сім'єю садять в тонований "мінівен", везуть на одну конспіративну квартиру, потім перевозять на другу, на третю, корвалол і валеріана вже не беруть, і ви п'єте їх жменями, зробивши найближчій аптеці річний виторг, а потім тебе починає відпускати, і повертаються почуття, і руки починає трясти так, що хоч відбійним молотком працюй, а потім проходить і це, і ти вперше за кілька днів вже не хочеш блювати і навіть можеш щось запхати в себе з їжі, і дружина твоя теж вже може поїсти, і ви сидите і щось клюєте", - пояснив він.

Бабченко зазначив, що потім проходить "отходняк" і вже можна посміхатися.

"І ось, нарешті, майже ожив, ти відкриваєш "Фейсбук" і читаєш, як Сергій, або Саша, або Маша загрожують пальчиком, надувають щоки, з розумним виглядом вчать тебе моралі та розмазують з гімном, і так це все їм здається важливим, і - читаєш, читаєш, і посміхаєшся, ух ви милі мої, ух ви хороші, як же я обожнюю ці ваші високоумний ср*чи в "фейсбуці", - написав журналіст.

Він додав, що в соцмережі вони можуть "хоч вбити". Однак, Бабченко попросив, щоб це траплялося відтепер тільки в Facebook.

"Але, будь ласка, можна це буде тепер тільки в "Фейсбуці", а реально не буде більше ніколи, тому що ви, бл*дь, взагалі них*я не уявляєте, через яке пекло мені довелося протягнути своїх близьких. І не дай бог вам це уявити і пережити. Так що пишіть, а ти щойно повернувся з такої темряви, з такої прірви виліз, і ти читаєш, і посміхаєшся, і обіймаєш дочку, відкриваєш пиво, закурюєш, і тобі добре, і небо, і сонце, і зелень дерев, і птиці, і тобі так до балди, і ти посміхаєшся, посміхаєшся", - резюмував Бабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня стало відомо про "вбивство" Бабченка у власній квартирі. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Пізніше з'явилася інформація про його родину.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка. Шевченківський райсуд заарештував його ввечері на 2 місяці без права внесення застави.

1 червня Бабченко написав гнівний пост про те, як пропагандисти Кремля цькували по телефону його дітей.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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