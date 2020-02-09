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9 лютого • оновлено в 18:59
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Сім членів ОЗУ зі зброєю: затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому. Фото й відео

56.6т
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Приблизно о 22:00 в суботу, 8 лютого, в Закарпатській області на посту поліції в Нижніх Воротах Воловецького району затримали ймовірних винуватців стрілянини в Мукачевому.

Підозрілі особи їхали в автомобілях Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200. Обидва на львівській реєстрації. Правоохоронці вирішили перевірити машини. Про це інформує mukachevo.net з посиланням на власні джерела (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Правоохоронці офіційно підтвердили інформацію, уточнивши, що зловили 7 жителів Закарпаття та Вінниччини, які планували "встановити контроль над регіоном". "Затримали лідера і членів злочинного угруповання. Учасники ОЗУ були озброєні, тому правоохоронці ухвалили рішення про залучення до поліцейської операції спецпідрозділ КОРД і роту особливого призначення поліції області", – повідомили в пресслужбі прокуратури Закарпатської області.

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

mukachevo.net

"Під час затримання особи, що перебували в автомобілях, чинили збройний опір і намагалися втекти з місця події. У результаті спецоперації ніхто не постраждав", – йдеться у зверненні.

За повідомленням правоохоронців, лідер злочинної групи пересувався на броньованому автомобілі. З місця події було вилучено транспортні засоби та зброю.

Водночас у прокуратурі Закарпаття уточнили, що в процесі спецоперації було затримано двох осіб, які спробували травмувати правоохоронців.

"При під'їзді до посту "Нижні Ворота" оперативниками УСР спільно зі співробітниками Нацполіціі зупинеіні для перевірки автомобілі, в яких, за оперативною інформацією, могли пересуватися причетні до недавньої стрілянини в Мукачевому. Всупереч законним вимогам правоохоронців, водії намагалися втекти з місця події та спробували вчинити наїзд на поліцію", – розповіли в пресслужбі.

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Мотиви та обставини злочину будуть перевірятися в рамках кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ст.348 КК України (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

Перші подробиці розповів закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

"Спецоперація на Нижніх Воротах. Одне зі збройних злочинних угруповань, можливо, причетних до останніх подій, заїжджало в область зі зброєю. Спецслужби затримали відразу кілька автомобілів на львівських номерах Mercedes G-Glass і Toyota. Ймовірно, щоб продовжити розбірки. В автомобілі – купа зброї. За моєю інформацією, це люди львівського кримінального авторитета Полікарпа", – зазначив журналіст.

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

mukachevo.net

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

mukachevo.net

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

mukachevo.net

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

mukachevo.net

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано, за попередньою інформацією, три особи. За даними Перший.com.ua, під час арешту також відбулася перестрілка. Про це свідчать сліди на машині, а також кров на асфальті. На місці помітили також "швидку допомогу". Територію інциденту огородили правоохоронці, тривають слідчі дії.

Офіційних коментарів від поліції поки немає.

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Як повідомила Група інформації і комунікації Західного ТУ, вулиці Мукачево через перестрілку цілодобово патрулюватиме Нацгвардія.

"У зв'язку з оперативною обстановкою, вчиненням низки правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України. Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучені гвардійці 2 Галицької бригади", – йдеться в повідомленні.

Місто охоронятимуть цілодобово з неділі, 9 лютого, спільні патрулі гвардійців і співробітників поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
стрілянина поліція
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Червоний Данило
Червоний Данило
поликарпу пиздец!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, когда кормили москалей, БЫЛО 52 МЛН. УКРАИНЦИВ, как перестали кормить - СТАЛОСЬ - 37 МЛН. ЦЕ ГЕНОЦИД, ЧИ ГОЛОДОМОР?
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0
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семенов Александр
семенов Александр
Поймали!!! но убедившись что пойманные ,вэтэрэнары-волонтэры , к томуже гомоактывысты , отпустили
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
семенов Александр, а что это ты прышибленное чмо нашкрябало , дурбэцало
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