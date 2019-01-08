Довести неможливо: скандал навколо затонулого корабля із українцями отримав продовження

Україна не зможе довести, що затонуле в Туреччині судно з українськими моряками на борту, перевозило вугілля, незаконно видобуте на окупованому Донбасі. Про це свідчать тільки неофіційні джерела.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. За його словами, на походження вантажу затонулого корабля цілком чітко вказують звіти російських портів в Азовському морі.

"Таганрог і Азов відзвітували у 2017 році про зростання перевалки вантажів, Таганрог на 24%, Азов на 16%. І в звіті для акціонерів зазначається, що це збільшення товарообігу відбулося за рахунок "освоєння перевалки кам'яного вугілля". Але, за інформацією із відкритих джерел, зростання видобутку вугілля на території Ростовської області не спостерігається, навпаки, відмічається скорочення", – пояснив Тука.

Так, упевнений він, окупаційна адміністрація Донецької області разом із офіційною владою Росії просто підміняють супровідні документи і вугілля, яке видобуте на окупованій частині Донбасу, на зовнішні ринки відправляється як вугілля із Ростовської області РФ.

"Складність питання полягає у тому, що вугільний басейн Донбасу територіально розташований не тільки на території України. Поклади вугілля частково заходять і в Ростовську область. Тому хімічним аналізом майже неможливо довести, що вугілля, яке позначається як видобуте на території Ростовської області, насправді з Донбасу", – уточнив чиновник.

hurriyetdailynews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вантажне судно з українцями затонуло у Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу. Вже знайдені шестеро загиблих, із них четверо – громадяни України.

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