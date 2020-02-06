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7 лютого • оновлено в 07:28
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Везла артефакти на Infiniti: на Житомирщині затримали хитру 82-річну черницю з Росії

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На Житомирщині в пункті пропуску "Овруч" спіймали 82-річну черницю з російським громадянством, яка нелегально перевозила релігійні стародруки.

Незадекларовану старовинну літературу виявили в багажнику Infiniti, на якому їхала жінка з молодою людиною. Вони обидва прямували в Україну, повідомляє УНН.

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Митники вилучили книги “В дъвствъ святого отца нашего Иоанна Златоустаго архиепископа Константинопольскаго” 1892 року видання, “Добротолюбие в русском переводе” 1895 року видання, “Жития святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-Миней Св. Димитрия Ростовского” 1903 року видання, “Пути провидъния. Повъсть изъ временъ Константина великаго” 1905 року.

На Житомирщині затримали ушлую 82-річну черницю з Росії

На Житомирщині затримали ушлую 82-річну черницю з Росії

УНН

На жінку склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Подальша експертиза встановить чи належить вилучена література до культурних цінностей.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Державна митна служба України щодня з початку 2020 року віддає в бюджет близько 1 млрд гривень.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Житомир
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