Добровольці вивезли зброю із зони розведення на Донбасі

Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції з Золотого-4, ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це повідомив заступник глави Нацполіції Вадим Троян, передає прес-служба МВС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що це сталося за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Станом на 27 жовтня в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема, в Золотому-4 та Катеринівці, як зазначив Троян, знаходиться лише група волонтерів без зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Politeka

Зазначається, що в цих двох населених пунктах працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян.

"Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці", – сказавТроян.

Він додав, що поліція і гвардія виконуватимуть свої задачі за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійну роботу проти НЗФ у зоні розведення військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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