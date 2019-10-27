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27 жовтня • оновлено в 22:38
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/ Розслідування

Добровольці вивезли зброю із зони розведення на Донбасі

24.8т Читати матеріал російською

Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції з Золотого-4, ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це повідомив заступник глави Нацполіції Вадим Троян, передає прес-служба МВС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що це сталося за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Станом на 27 жовтня в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема, в Золотому-4 та Катеринівці, як зазначив Троян, знаходиться лише група волонтерів без зброї.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Politeka

Зазначається, що в цих двох населених пунктах працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян.

"Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці", – сказавТроян.

Він додав, що поліція і гвардія виконуватимуть свої задачі за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійну роботу проти НЗФ у зоні розведення військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Теги
Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України Новини Донбасу Новини ЛНР зброя добровольці
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Федоров Федор
Федоров Федор
Поговорили по телефону Путин/Макрон/Меркель и Балотька сразу поскакал с нацистами на беседу. Совпадение?
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3
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Савченко Александр
Савченко Александр
Какое "легальное" оружие ?! Вислоухие, вы ваще охренели ! У вас АКМы продаются в сельпо ? Каждый автомат имеет номер, легко вычислить где его украли !
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Крым Андрей
Крым Андрей
Определение таким вытиранам записано в уголовном кодексе чёрными буквами по белой бумаге.
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