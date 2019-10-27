Добровольці вивезли зброю із зони розведення на Донбасі

Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції з Золотого-4, ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.
Про це повідомив заступник глави Нацполіції Вадим Троян, передає прес-служба МВС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що це сталося за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Станом на 27 жовтня в районі підготовки до розведення військ у зоні ООС, зокрема, в Золотому-4 та Катеринівці, як зазначив Троян, знаходиться лише група волонтерів без зброї.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
Politeka
Зазначається, що в цих двох населених пунктах працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт НПУ для прийому громадян.
"Відповідно до рішення керівництва ООС, для забезпечення публічного порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися у безпеці", – сказавТроян.
Він додав, що поліція і гвардія виконуватимуть свої задачі за призначенням, зокрема проводитимуть антидиверсійну роботу проти НЗФ у зоні розведення військ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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