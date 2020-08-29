Ветерани під посольством Росії згадали загиблих у Іловайському котлі і висунули звинувачення Кремлю

Під посольством Росії ветерани АТО провели акцію пам`яті загиблих під Іловайськом українських воїнів. Вони згадали загиблих і звинуватили РФ у скоєнні військового злочину. Подробиці акції повідомив телеканал "Прямий".

У Києві ветерани війни на Донбасі провели акцію під посольством РФ через Іловайськ. Фото Марії Писаренко/5 канал

Один з учасників акції, екскомандир батальйону імені Кульчицького, полковник Національної гвардії України Віктор Толочко наголосив, що саме Росія несе повну відповідальність за трагедію, яка сталася під Іловайськом у 2014 році.

Серед учасників акції був полковник НГУ Віктор Толочко: він очолював батальйон імені Кульчицького після загибелі легендарного генерала. Фото Марії Писаренко/5 канал

"Російська Федерація – це країна-агресор, це країна-злочинець. І на совісті керівників цієї держави не одна сотня тисяч жертв, які сталися в результаті військових дій. Найбільш яскравий приклад – це російсько-українська війна і ті події, які сталися шість років назад під Іловайськом. Російською зброєю, російською армією були знищені патріоти України, були знищені ті люди, які виступили на захист України, на захист її державної цілісності", -– підкреслив Толочко.

Він також пояснив: учасники акції принесли до посольства РФ траурні вінки, аби нагадати, що ніхто не забув про цей злочин Росії.

"Ми не забуваємо про це. Ми про це пам’ятаємо і саме Росія має нести відповідальність за тих хлопців, які загинули", – підкреслив Толочко.

Учасники акції принесли під посольство країни-агресора поховальний вінок. Фото Марії Писаренко/5 канал

За словами ветеранів, цей вінок має нагадати російській владі: про їх злочини в Україні пам’ятають. Фото Марії Писаренко/5 канал

Полковник Нацгвардії нагадав, що в Росії досі утримуються десятки полонених українців, яких було захоплено під час війни.

Ветеран також зауважив, що порівняно з 2014 роком українська армія набагато зміцніла і стала більш професійною, краще озброєною та оснащеною сучасними технічними засобами та обладнанням.

"Сили стримати ворога однозначно у нас достатньо. І те, що перемога буде наша - в цьому навіть ніхто не сумнівається", – підкреслив Толочко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що п’ятий президент України Петро Порошенко виступив із сильною заявою, в якій закликав шанувати та пам’ятати всіх захисників України, які віддали життя за незалежність нашої держави.