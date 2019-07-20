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Ветеран АТО наклав на себе руки на Волині: подробиці трагедії

7.2т Читати матеріал російською

У місті Нововолинськ в будинку знайшли повішеним ветерана АТО Ігоря Тильного.

Про це повідомляє ресурс "Буг". За даними поліції, подію кваліфікують як самогубство.

У 31-річного чоловіка знайшли передсмертну записку, в якій він просив нікого не звинувачувати в скоєному. Відомо, що перед цим у чоловіка виник конфлікт з дружиною і він почав вживати спиртні напої.

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Як зазначив начальник Нововолинського відділення поліції, місцевий житель Ігор Тильний повісився на дверній ручці за допомогою шматку мотузки, в будинку, де проживають батьки. Родичів в цей час не було вдома.

Також відзначають, що чоловік в 2014 році брав участь в АТО на Сході України.

Ігор Тильний

Ігор Тильний

Ветеран АТО наклав на себе руки на Волині: подробиці трагедії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові відомий волонтер Максим Курчашов наклав на себе руки. Загиблий активно допомагав бійцям на фронті. У Курчашова залишилася дружина і троє дітей.

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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Закономерный конец кожного вытирана ато.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Дай Бог не последний, кого совесть уничтожила.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
То один рекон подорвался, другой повесился, мор кыбархив объявили)
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