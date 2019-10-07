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7 жовтня • оновлено в 18:02
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Весілля сина Луценка: ГПУ раптово закрила справу про напад на журналістів

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Кримінальне провадження про перешкоджання журналістській діяльності співробітниками Управління держохорони на весіллі сина ексгенпрокурора Юрія Луценка було закрито.

Про це написав у Facebook український журналіст Михайло Ткач. Він зазначив, що за весь час, протягом якого велося розслідування, слідчі так і не побачили складу злочину.

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"Майже два роки знадобилося підлеглим генерального прокурора Луценка, щоб не знайти складу злочину. Два. Протягом двох років наша адвокатка намагалася отримати прізвище слідчого. Вона писала запити. Через суд намагалася отримати хоч якусь інформацію про хід цієї справи. Але тиша. На той момент генпрокурором був Юрій Луценко. Справу закрито у травні його підлеглим. Інцидент трапився на весіллі його старшого сина", – розповів він.

Весілля сина Луценка: ГПУ раптово закрила справу про напад на журналістів

Facebook

Весілля сина Луценка: ГПУ раптово закрила справу про напад на журналістів

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Юрій Луценко Михайло Ткач
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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филипп филипыч
филипп филипыч
да фигня. давайте лучше двойников путина посчитаем) скока их 5, 10 15 или 150?))
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