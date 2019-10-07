Весілля сина Луценка: ГПУ раптово закрила справу про напад на журналістів

Кримінальне провадження про перешкоджання журналістській діяльності співробітниками Управління держохорони на весіллі сина ексгенпрокурора Юрія Луценка було закрито.

Про це написав у Facebook український журналіст Михайло Ткач. Він зазначив, що за весь час, протягом якого велося розслідування, слідчі так і не побачили складу злочину.

"Майже два роки знадобилося підлеглим генерального прокурора Луценка, щоб не знайти складу злочину. Два. Протягом двох років наша адвокатка намагалася отримати прізвище слідчого. Вона писала запити. Через суд намагалася отримати хоч якусь інформацію про хід цієї справи. Але тиша. На той момент генпрокурором був Юрій Луценко. Справу закрито у травні його підлеглим. Інцидент трапився на весіллі його старшого сина", – розповів він.

Facebook

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 вересня 2017 року в Києві одружився старший син Луценка Олександр. Пізніше в мережі показали фото з весілля.

Напад співробітників УДО на журналістів трапився у вересні 2017 року біля ресторанного комплексу в Київській області.

Зазначимо, НАБУ і САП закрили справу про використання Луценком автомобілів ГПУ для розвезення гостей і подарунків у день весілля свого сина Олександра.

Також він прокоментував застосування сили проти журналістів біля місця весілля сина.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся