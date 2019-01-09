''Весь в крові і синцях'': в Одесі няню звинуватили в жорстокому побитті малюка

В Одесі місцева жителька Марія Литовченко звинуватила няню в побитті свого 13-місячного сина.

Коли вона повернулася додому, то побачила, що жінка, від якої пахло алкоголем, міцно спала, а на ній лежав малюк.

"Розбудити цю недолюдину було складно. Взявши дитину в руки і перевернувши обличчя, у мене серце пішло в п'яти ... У моєї однорічної дитини рот в крові, ліва сторона обличчя опухла і в гематомах", - розповіла Марія на сторінці одеської групи в Facebook.

Марія Литовченко, Facebook

При цьому, за словами одеситки, перед тим як найняти її на роботу, жінка справила на неї гарне враження: тренерський досвід, знання англійської. Також вона оприлюднила фото няні.

Як повідомляє ТСН, після інциденту мати викликала "швидку" і поліцію, хлопчика госпіталізували. У лікарні засвідчили численні гематоми і травми. Поліція в цей час спілкувалася з вихователькою.

"Було опитано няня малюка, яка заперечувала свою причетність до побиття дитини. Слідчими призначено клопотання про проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - пояснила представник поліції Любов Гордієвська. На час слідства няню відпустили.

Односельці колишньої няні, коли прочитали пост в соцмережі, розповіли, що жінка колись працювала вчителем фізкультури, але потім у неї почалися проблеми з алкоголем, і вона звільнилася зі школи.

Крім того, прибираючи вдома, Марія знайшла пляшку з-під вина і зім'яту візитку лікаря-нарколога.

Як писав OBOZREVATEL, на Черкащині школярі по-звірячому побили дитину. Через побої третьокласник впав у кому, хлопчику вже зробили дві операції і видалили селезінку.