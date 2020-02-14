Головна Новини
14 лютого • оновлено в 07:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Весь двір в крові: з'явилися моторошні подробиці вбивства собакою дитини під Харковом

2.6т
Читати матеріал російською

Ротвейлер, який загриз до смерті чотирирічного малюка в Харківській області, сильно покусав і його бабусю.

Тварину приспали відразу ж після трагедії. Про це повідомляє ТСН. Раніше пес, куплений майже місяць тому, не виявляв агресії і не нападав на людей.

В день трагедії ротвейлер перестрибнув через огорожу вольєра і кинувся на дитину. Хлопчик помер миттєво.

Новини
У Полтаві собаки відгризли голову чоловікові

"Весь ділянка була в крові, бризки всюди були крові. Там і бабусю покусав собака, у неї покусані кінцівки. Рани численні. На голові, волосистій частині, обличчі, на грудях, шиї, животі, на верхніх і нижніх кінцівках", – повідомив завідувач Красноградського відділення судмедекспертизи.

Сім'ю, в якій сталося горе, називають благополучною. Смерть дитини в поліції кваліфікували як нещасний випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL , трагедія трапилася, коли бабуся на кілька хвилин залишила онука без нагляду у дворі приватного будинку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какое же это убийство?собака не знает законов это не убийство а несчастный случай
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги