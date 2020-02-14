Весь двір в крові: з'явилися моторошні подробиці вбивства собакою дитини під Харковом

Ротвейлер, який загриз до смерті чотирирічного малюка в Харківській області, сильно покусав і його бабусю.

Тварину приспали відразу ж після трагедії. Про це повідомляє ТСН. Раніше пес, куплений майже місяць тому, не виявляв агресії і не нападав на людей.

В день трагедії ротвейлер перестрибнув через огорожу вольєра і кинувся на дитину. Хлопчик помер миттєво.

Новини У Полтаві собаки відгризли голову чоловікові

"Весь ділянка була в крові, бризки всюди були крові. Там і бабусю покусав собака, у неї покусані кінцівки. Рани численні. На голові, волосистій частині, обличчі, на грудях, шиї, животі, на верхніх і нижніх кінцівках", – повідомив завідувач Красноградського відділення судмедекспертизи.

Сім'ю, в якій сталося горе, називають благополучною. Смерть дитини в поліції кваліфікували як нещасний випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL , трагедія трапилася, коли бабуся на кілька хвилин залишила онука без нагляду у дворі приватного будинку.

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