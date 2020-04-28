Вертоліт пролетів повз тіло: у поліції розкрили деталі загибелі 6-річної дівчинки на Харківщині

Загибла 6-річна Мілена Шевельова після сварки з братом заблукала, далеко відійшовши від будинку. Попередньо встановлено, що дівчинка загинула від переохолодження.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, який розкрив деталі загибелі дитини.

Мілена Шевельова Facebook Oksana Kononenko

Голова обласної поліції сказав, що дитину шукали співробітники трьох райвідділів, єгеря з тепловізорами, а також шестеро кінологів. До пошуків залучили близько 500 человек. Задіяли також вертоліт, який пролетів всього за сотню метрів від місця, де пізніше виявили тіло дитини.

"Найбільш ймовірна причина смерті дівчинки за висновками експертів – переохолодження. На тілі відсутні будь-які ознаки насильства. Призначено всі необхідні експертизи для остаточного встановлення обставин, що стали причиною загибелі дитини. За попередніми даними, близько другої години ночі вона вже була мертва", – повідомив Сокуренко.

Він додав, що дівчинка носила окуляри, але вона їх втратила і ймовірно збилася з дороги, коли захотіла повернутися додому.

"Все її речі на місці, одяг не пошкоджено. Якщо вона була б трохи старше за віком, може пішла б на вогники села і сховалася від холоду в покинутій хаті. Але сталося так, як сталося. Це жахлива трагедія", – сказав голова обласної поліції.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок". Всі обставини трагедії встановлюють слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Золочівському районі Харківської області організували спецоперацію з пошуку Мілени Шевєльової, яка 26 квітня пропала в селі Соснівка.

Пізніше 6-річну Мілену Шєвельову знайшли мертвою в 8 км від будинку.

OBOZREVATEL повідомляв нові подробиці про загиблу дівчинку.

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