Головна Новини
28 квітня • оновлено в 15:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вертоліт пролетів повз тіло: у поліції розкрили деталі загибелі 6-річної дівчинки на Харківщині

1.6т
Читати матеріал російською

Загибла 6-річна Мілена Шевельова після сварки з братом заблукала, далеко відійшовши від будинку. Попередньо встановлено, що дівчинка загинула від переохолодження.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, який розкрив деталі загибелі дитини.

Мілена Шевельова

Мілена Шевельова

Facebook Oksana Kononenko

Голова обласної поліції сказав, що дитину шукали співробітники трьох райвідділів, єгеря з тепловізорами, а також шестеро кінологів. До пошуків залучили близько 500 человек. Задіяли також вертоліт, який пролетів всього за сотню метрів від місця, де пізніше виявили тіло дитини.

"Найбільш ймовірна причина смерті дівчинки за висновками експертів – переохолодження. На тілі відсутні будь-які ознаки насильства. Призначено всі необхідні експертизи для остаточного встановлення обставин, що стали причиною загибелі дитини. За попередніми даними, близько другої години ночі вона вже була мертва", – повідомив Сокуренко.

Він додав, що дівчинка носила окуляри, але вона їх втратила і ймовірно збилася з дороги, коли захотіла повернутися додому.

"Все її речі на місці, одяг не пошкоджено. Якщо вона була б трохи старше за віком, може пішла б на вогники села і сховалася від холоду в покинутій хаті. Але сталося так, як сталося. Це жахлива трагедія", – сказав голова обласної поліції.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок". Всі обставини трагедії встановлюють слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги