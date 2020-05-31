Вертоліт Мі-8 ЗСУ зробив аварійну посадку на березі Азовського моря. Фото і відео

Вертоліт Мі-8, який належить авіації Збройних сил України, здійснив аварійну посадку на узбережжі Азовського моря.

Інцидент трапився 30 травня під час тактико-спеціальних навчань ЗСУ. Про це повідомив Український мілітарний портал (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

Менш ніж за добу після аварійної посадки, вертоліт полетів на базовий аеродром. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як у день інциденту він довго кружляв над землею, після чого приземлився на піску.

Вертоліт Мі-8 ЗСУ зробив аварійну посадку на березі Азовського моря Український мілітарний портал

Про постраждалих в результаті аварії невідомо. Даних про причини інциденту також немає.

Вертоліт Мі-8 ЗСУ зробив аварійну посадку на березі Азовського моря Український мілітарний портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії військовий вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в аеропорту "Вугільні Копальні" в Анадирському районі Чукотського автономного округу.