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31 травня • оновлено в 20:56
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Вертоліт Мі-8 ЗСУ зробив аварійну посадку на березі Азовського моря. Фото і відео

8.3т
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Вертоліт Мі-8, який належить авіації Збройних сил України, здійснив аварійну посадку на узбережжі Азовського моря.

Інцидент трапився 30 травня під час тактико-спеціальних навчань ЗСУ. Про це повідомив Український мілітарний портал (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

Менш ніж за добу після аварійної посадки, вертоліт полетів на базовий аеродром. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як у день інциденту він довго кружляв над землею, після чого приземлився на піску.

Вертоліт Мі-8 ЗСУ зробив аварійну посадку на березі Азовського моря

Вертоліт Мі-8 ЗСУ зробив аварійну посадку на березі Азовського моря

Український мілітарний портал

Про постраждалих в результаті аварії невідомо. Даних про причини інциденту також немає.

Вертоліт Мі-8 ЗСУ зробив аварійну посадку на березі Азовського моря

Вертоліт Мі-8 ЗСУ зробив аварійну посадку на березі Азовського моря

Український мілітарний портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії військовий вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в аеропорту "Вугільні Копальні" в Анадирському районі Чукотського автономного округу.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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