Версію зі зрадником у літаку МАУ розбили вщент

У соцмережах Близького Сходу активно обговорюється версія про те, що на борту літака Boeing 737, який був збитий в Тегерані (Іран), могла перебувати людина або група осіб, які допомогли ліквідувати командувача Корпусом вартових Ісламської революції Касема Сулеймані. Таким чином, по лайнеру нібито було завдано навмисний удар з метою помститися "зрадникам".

OBOZREVATEL попросив оцінити цю версію військового експерта Юрія Бутусова, члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірину Верещук і голову Всеукраїнського громадського об'єднання "Україна в НАТО" Юрія Романюка.

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Версія з зрадником на борту літака МАУ виглядає сумнівною.

Головний аргумент полягає в тому, що не обов'язково збивати літак, щоб покарати зрадника. Для цього є безліч інших способів.

Український літак був збитий не випадково, а навмисно, але помста за Сулеймані тут ні до чого.

Юрій Бутусов назвав близькосхідну версію "повним маренням". "Але це не було випадковістю. Наш літак збили навмисно. Це зробило керівництво Ірану, яке планувало операцію проти Сполучених Штатів. Вони навмисно підставили живий щит, підставили цивільні літаки для того щоб ускладнити відповідні дії американської авіації", – переконаний він.

"Вони розпочинають бойові дії, розгортають системи ППО, ведуть вогонь балістичними ракетами. І тут же розгортають зенітно-ракетний комплекс, чекаючи, що за ним буде удар у відповідь, дають дозвіл вести вогонь по невідомих повітряних цілях. І якийсь розрахунок дійсно б'є на ураження по літаку", – сказав він.

"Нічого випадкового тут немає. Випадково тільки те, що вони збили один літак, а могли збити більше", – переконаний експерт.

Касем Сулеймані

"Не треба збивати пасажирський літак, щоб покарати зрадника", - заявив Юрій Романюк і навів цілий ряд аргументів проти цієї версії.

"Перш за все, квитки на літак купуються заздалегідь. Але навіть якщо квитки були куплені безпосередньо перед вильотом, іранські спецслужби повинні були знати про це. Вони стежать за кожним прізвищем у списку пасажирів, особливо в такий непростий для них час", – сказав він.

"Якщо зрадник сів на борт, то від моменту реєстрації до моменту зльоту залишалося ще, як мінімум, 3 години. Відомо, що виліт цього рейсу був затриманий ще на годину", – продовжив Романюк.

Він також звернув увагу на той факт, що літак був збитий всього через кілька хвилин після вильоту. "Невже іранські спецслужби дізналися про все в перші хвилини польоту?" – запитав він.

На думку експерта, навіть якщо це було так, іранські спецслужби мали діяти, "як діють всі спецслужби світу": "вони дзвонять диспетчеру аеропорту і наказують негайно повернути борт. Всі рейси зобов'язані підкоритися, це вимога ІКАО". Якби літак відмовився повертатися, були б задіяні винищувачі, які б примусили борт повернутися на аеродром, переконаний Романюк.

"Літак збили не випадково, а з явно злочинними намірами. Але точно не тому, що там летіли іранські зрадники", – резюмував він.

Ірина Верещук нагадала про заяви, що прозвучали з вуст представників "наших офіційних правоохоронних та інших структур".

"Вчора (15 січня, - Ред.) ми заслухали заступника офісу генерального прокурора, який повідомив, що розглядаються чотири версії, серед яких – збиття літака ракетою. Але немає жодної версії, подібної до цієї. Тобто на сьогодні українська сторона не розглядає таку версію".

У той же час нардеп переконана, що, "якщо такі інформаційні вкидання є, їх, звичайно, повинні аналізувати наші відповідні органи. Та ж зовнішня розвідка".

"Ми повинні бути готові до будь-якого, навіть найнесподіванішого, варіанту розвитку подій. Адже ще дуже далеко до завершення розслідування. Ми тільки-но починаємо розбиратися. Потрібно використовувати всі можливості, щоб встановити істину", – резюмувала вона.

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