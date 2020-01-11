"Версія підтвердилася!" СБУ відреагувала на зізнання Ірану про збитий літак МАУ

Зізнання іранської влади в тому, що військові цієї країни помилково збили літак МАУ, нібито підтвердило першу версію розслідування, до якої схилялася Служба безпеки України.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, повідомляє пресслужба. "Ми розглядали людський фактор як основну причину авіакатастрофи – роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спершу говорили деякі експерти", – зазначив він.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Крім того, Баканов ще раз висловив співчуття рідним і близьким загиблих у авіакатастрофі літака МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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