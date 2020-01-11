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11 січня • оновлено в 12:29
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"Версія підтвердилася!" СБУ відреагувала на зізнання Ірану про збитий літак МАУ

2.2т
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Зізнання іранської влади в тому, що військові цієї країни помилково збили літак МАУ, нібито підтвердило першу версію розслідування, до якої схилялася Служба безпеки України.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, повідомляє пресслужба. "Ми розглядали людський фактор як основну причину авіакатастрофи – роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спершу говорили деякі експерти", – зазначив він.

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Крім того, Баканов ще раз висловив співчуття рідним і близьким загиблих у авіакатастрофі літака МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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