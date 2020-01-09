Кому вигідні спекуляції на катастрофі МАУ: журналіст розкрив основні версії

Український журналіст Кирило Сазонов попередив, що багато версій катастрофи літака МАУ в Ірані спеціально "розкручуються" в інтересах різних гравців авіаринку та геополітики.

"Більшість версій – не висмоктані з пальця, а добре оплачені та підготовлені сильними гравцями", – заявив Сазонов у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

Блогер закликав українців поставитися до розслідування авіакатастрофи Boeing 737-800 з "холодною головою", дочекатися розшифровки самописців і результатів експертиз.

Він перерахував основні версії трагедії під Тегераном і пояснив, кому вони можуть бути вигідні.

"Є версія, що винна компанія "Боїнг". Звичайно, її запускають і оплачують конкуренти компанії "Боїнг". Літак новий, три роки – це не наліт для літаків такого класу, для них нормально 20-25 років. Але поки немає висновків, поки комісія не закінчила роботу – хтось буде звинувачувати компанію", – зазначив Сазонов.

Катастрофу українського "Боїнга" в Ірані обговорює весь світ glbnews.com

Іншою "мішенню", на його думку, може бути авіакомпанія МАУ ("Міжнародні авіалінії України").

"В українців до неї (МАУ. – Ред.) і без того вистачало претензій. Але їхні літаки, в усякому разі, не падали. Поки не буде висновків комісії, намагатимуться звинуватити компанію МАУ. Тому що вони 6 січня проводили технічне обслуговування й огляд літака, працював їхній екіпаж", – пояснив він.

"Третій варіант – це ракета Ірану. До нього підштовхують ті, хто хоче звинуватити Іран. Четвертий – американський дрон, яких тоді багато підняли в повітря після обстрілу американських баз в Іраку іранськими військами. Цю версію будуть розгойдувати ті, хто хоче протиставити Україну і США", – додав журналіст.

Місце аварії літака МАУ під Тегераном twitter.com/Iranian_RCS

Першими на місце трагедії прибули іранські експерти twitter.com/Iranian_RCS

Також Сазонов звернув увагу на версію "людського фактора", тобто помилки екіпажу.

"Виглядає малоймовірним, бо екіпаж досвідчений. У командира 11000 годин нальоту, з них, наскільки я пам'ятаю, більше половини – вже як командира екіпажу. Але, щоб дискредитувати українських льотчиків, цю тему будуть розкручувати", – вважає він.

За його словами, в Ірані та Європі можуть не вдаватися в подробиці: що МАУ – приватна авіакомпанія, з досвідченим екіпажем, а літак був новим і купленим безпосередньо у "Боїнга", а не через посередників.

"І буде розкачуватися тема "український літак". Упав український літак. Україна погана держава, у неї навіть літаки падають. З цієї теми теж постараються вичавити максимум", – застеріг блогер.

Нарешті, нагадав він, напередодні активно розганялася версія "американської змови", яка, втім, затихла після пресконференції президента США Дональда Трампа.

"Це конспірологічна версія, що американці спеціально збили ракетою український літак, щоб звинуватити Іран і розпочати миротворчу операцію. Але після пресконференції Трампа і його заяви, що війни все-таки не буде, а будуть санкції, ця тема себе вичерпала", – зауважив Сазонов.

"Всі ці теми запускаються спеціально і добре оплачуються. Тут випадковостей не буває. Поки скандал, хайп, трагедія, поки вся увага прикута до цього, кожен із зацікавлених гравців – не тільки цього ринку, але і геополітики – витягуватиме максимум із цієї ситуації" , – констатував він.

Авіакатастрофа 8 січня в Ірані. Інфографіка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!