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/ Розслідування

Верх цинізму! Шахраї придумали підлу схему для українців

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СБУ викрила масштабну і цинічну шахрайську схему наживи на онкохворих в Україні.

Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці в Facebook. Учасники угруповання виявилися киянами.

"Вони пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені вебплатформи. Для отримання "кредиту" зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні і посередницькі дії, зокрема, "оплату податку" , "аванс за послуги юристів, бухгалтерів" та інші. Однак реальні грошові позики громадянам не надавалися", – повідомили в СБУ.

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У відомстві додали, що жертвами шахраїв стали тяжкохворі люди, в тому числі і онкологічними захворюваннями, які потребують дорогого лікування.

"У разі відмови клієнтів від "послуг" учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою в "позиці" і внесенням в так званий чорний список ненадійних позичальників. За попередньою інформацією, зловмисники отримували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 000 гривень", – розповіли в СБУ.

Двох організаторів групи вдалося затримати, інших встановлює і розшукує СБУ.

Шахраї дурили онкохворих

Шахраї дурили онкохворих

Прес-служба СБУ

Шахраї дурили онкохворих

Шахраї дурили онкохворих

Прес-служба СБУ

Шахраї дурили онкохворих

Шахраї дурили онкохворих

Прес-служба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явилася нова шахрайська схема. На мобільні телефони надсилають інформацію про нібито виграну квартиру, однак для того, щоб отримати приз, шахраї вимагають оплатити 1% вартості житла.

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Місце
Україна
Теги
шахраї Служба безпеки України
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филипп филипыч
филипп филипыч
спрос порождает предложение. пока есть глупцы будут и мошенники. буратино не даст соврать
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