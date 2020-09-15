Венедіктова – про заяви Жванії: це театр одного актора, нехай приїде, і ми його допитаємо

"Театром одного актора" назвала заяви екснардепа Жванії генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Виступаючи з трибуни парламенту, вона заявила, що Жванія ховається за кордоном, звідки й робить свої "плаксиві" ролики.

"Я не хочу брати участь у театрі одного або кількох акторів. Коли пан Жванія виступив уперше – ми йому відправили повістки. Він не в країні. Нехай пан Жванія приїде в Україну, і ми його з радістю допитаємо так, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом. А робити ролики, звертатися і плакати, що нікому уваги там не достає… Приїжджайте, допитаємо, буде досить вам уваги", – заявила Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що газета "Україна молода" оприлюднила інформацію про те, що Давид Жванія включно до березня цього року регулярно і дуже часто літав до Москви через Мінськ і Ригу. Видання нарахувало 65 таких перельотів в обидва кінці менш ніж за три роки.

Також на початку вересня колишнього регіонала впіймали на поширенні пропагандистських роликів, спрямованих на дискредитацію п’ятого президента України Петра Порошенка та його команди. Для поширення цих роликів Жванія послуговувався групою з корінням із Москви.

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