Венедіктова – про "посадки": вони є, не топкорупціонери, але все ще попереду

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відзвітувала про перші 100 днів роботи. Вона заявила, що за цей час були засуджені до обмеження або позбавлення волі тисячі чоловік, проте вироки для топкорупціонерів і політиків першого ешелону "ще попереду".

Про це Венедіктова розповіла у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Офісу генпрокурора.

"Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звичайно,"посадок". І вони є! Так, за гратами не топкорупціонери й не політики першого ешелону – все ще попереду.

За весну, яка стала символічною часом покарань, 4 400 осіб визнано винними й засуджено до обмеження або позбавлення волі. Серед них 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні злочини, які заподіяли шкоду в особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій", – розповіла генпрокурорка.

Вона додала, що судом було ухвалено обвинувальні вироки щодо 167 корупціонерів, відшкодовано майже 100 мільйонів гривень збитків.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що не впливає на правоохоронні органи, щоб виконати передвиборчу обіцянку про "посадки".