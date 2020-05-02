Венедіктова пообіцяла розібратися з "Епіцентром"

Тимур Григоренко Розслідування 15:15, 2.05.2020 Оновлено: 16:17, 2.05.2020

Офіс Генерального прокурора займеться ситуацією навколо скандалу з торговельною мережею "Епіцентр".

Про це в ефірі "Громадського" заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, відповідаючи на запитання про "спекуляції" магазину.

"Оскільки це питання, яке реально для громадськості актуальне, резонансне, звісно, ми також його досліджуватимемо і вивчатимемо. Воно повз нас не пройде", – сказала вона.

Венедіктова пообіцяла розібратися з "Епіцентром"

Нагадаємо, що торговельну мережу "Епіцентр" ще до скандалу з масками з літака "Мрія" викрили у спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях.

При цьому заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, відповідаючи на запитання, чому "Епіцентр" працює в розпал карантину, а інші господарські магазини закриті, заявив, що компанії самі вирішують, працювати їм чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 квітня в Україні прибув літак "Мрія" АН-225 з медичним вантажем із Китаю. Він доправив українцям засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавички та захисні костюми. Глава держави Володимир Зеленський особисто зустрів борт.

  • Журналістка Світлана Крюкова заявила, що оточення президента в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Йшлося і про "Мрії".

  • Водночас народний депутат Олександр Герега (депутатська група "За майбутнє") запропонував меру Києва Віталію Кличку купувати маски та інші медичні товари в гіпермаркетах "Епіцентр", співвласником яких він є.

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