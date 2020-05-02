Офіс Генерального прокурора займеться ситуацією навколо скандалу з торговельною мережею "Епіцентр".

Про це в ефірі "Громадського" заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, відповідаючи на запитання про "спекуляції" магазину.

"Оскільки це питання, яке реально для громадськості актуальне, резонансне, звісно, ми також його досліджуватимемо і вивчатимемо. Воно повз нас не пройде", – сказала вона.

Венедіктова пообіцяла розібратися з "Епіцентром"

Нагадаємо, що торговельну мережу "Епіцентр" ще до скандалу з масками з літака "Мрія" викрили у спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях.

При цьому заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, відповідаючи на запитання, чому "Епіцентр" працює в розпал карантину, а інші господарські магазини закриті, заявив, що компанії самі вирішують, працювати їм чи ні.

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