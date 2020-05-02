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3 травня • оновлено в 23:04
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/ Розслідування

Венедіктова пообіцяла розібратися з "Епіцентром"

18.2т
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Офіс Генерального прокурора займеться ситуацією навколо скандалу з торговельною мережею "Епіцентр".

Про це в ефірі "Громадського" заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, відповідаючи на запитання про "спекуляції" магазину.

"Оскільки це питання, яке реально для громадськості актуальне, резонансне, звісно, ми також його досліджуватимемо і вивчатимемо. Воно повз нас не пройде", – сказала вона.

Венедіктова пообіцяла розібратися з "Епіцентром"

Венедіктова пообіцяла розібратися з "Епіцентром"

Нагадаємо, що торговельну мережу "Епіцентр" ще до скандалу з масками з літака "Мрія" викрили у спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях.

При цьому заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, відповідаючи на запитання, чому "Епіцентр" працює в розпал карантину, а інші господарські магазини закриті, заявив, що компанії самі вирішують, працювати їм чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 квітня в Україні прибув літак "Мрія" АН-225 з медичним вантажем із Китаю. Він доправив українцям засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавички та захисні костюми. Глава держави Володимир Зеленський особисто зустрів борт.

  • Журналістка Світлана Крюкова заявила, що оточення президента в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Йшлося і про "Мрії".

  • Водночас народний депутат Олександр Герега (депутатська група "За майбутнє") запропонував меру Києва Віталію Кличку купувати маски та інші медичні товари в гіпермаркетах "Епіцентр", співвласником яких він є.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Ще одна дурачка включила . Хоча там і вкючати не треба. Горіти вам в пеклі , виродки шимпанЗЕ.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Та ти шо-о-о ?!!!
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