Венедіктова підписала подання про відсторонення судді Вовка і Ко, – журналіст

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела. Він уточнив, що загалом йдеться про сімох суддів ОАСК.

"Оскільки за законом вони (судді) є спецсуб'єктів, для їх відсторонення потрібна особлива процедура. Заступник генпрокурора або сам генпрокурор повинні направити подання до Вищої ради правосуддя, яка ухвалює рішення про відсторонення", – пояснив журналіст.

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, в тому числі його голову – Павла Вовка.

Правоохоронці підозрюють суддів в тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їх роботі .

Сам голова ОАСК заявив, що перебуває в Україні і ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.