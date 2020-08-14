Венедіктова підписала подання про відсторонення судді Вовка і Ко, – журналіст

Венедиктова подала подання про відсторонення судді Вовка.
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.
Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела. Він уточнив, що загалом йдеться про сімох суддів ОАСК.
"Оскільки за законом вони (судді) є спецсуб'єктів, для їх відсторонення потрібна особлива процедура. Заступник генпрокурора або сам генпрокурор повинні направити подання до Вищої ради правосуддя, яка ухвалює рішення про відсторонення", – пояснив журналіст.
Facebook Юрія Бутусова
Facebook Юрія Бутусова
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, в тому числі його голову – Павла Вовка.
Правоохоронці підозрюють суддів в тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їх роботі .
Сам голова ОАСК заявив, що перебуває в Україні і ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.
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