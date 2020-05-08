Венедиктова озвучила чотири версії вибухів на військових складах в Балаклії

Офіс генерального прокурора розглядає чотири версії вибухів на складах боєприпасів в Балаклії в 2017 році.

Про це в п'ятницю, 8 травня, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова у відеозверненні.

Вона зазначила, що звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії долучать до матеріалів провадження, щоб ретельно вивчити всі документи.

Версії, які розглядає Офіс генпрокурора:

Причетність до скоєння злочину військових посадових осіб для приховування нестачі;

Недбале ставлення військових посадових осіб до обов'язків;

Пожежа боєприпасів сталася через самозаймання або інші природні фактори;

Вчинення диверсії з можливим використанням безпілотника.

Ірина Венедиктова

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував версію про вибухи в результаті атаки російського безпілотника. Він заявив, що це було навмисне мінування і підрив.

За кілька тижнів до вибухів в Балаклії в березні 2017 року аудиторська служба знайшла величезні недостачі на складах боєприпасів. За дивним збігом обставин пожежа на військовому об'єкті сталася за тиждень до повторної перевірки.

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