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8 травня • оновлено в 21:48
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/ Розслідування

Венедиктова озвучила чотири версії вибухів на військових складах в Балаклії

1.8т
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Офіс генерального прокурора розглядає чотири версії вибухів на складах боєприпасів в Балаклії в 2017 році.

Про це в п'ятницю, 8 травня, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова у відеозверненні.

Вона зазначила, що звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії долучать до матеріалів провадження, щоб ретельно вивчити всі документи.

Версії, які розглядає Офіс генпрокурора:

  • Причетність до скоєння злочину військових посадових осіб для приховування нестачі;

  • Недбале ставлення військових посадових осіб до обов'язків;

  • Пожежа боєприпасів сталася через самозаймання або інші природні фактори;

  • Вчинення диверсії з можливим використанням безпілотника.

Ірина Венедиктова

Ірина Венедиктова

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував версію про вибухи в результаті атаки російського безпілотника. Він заявив, що це було навмисне мінування і підрив.

За кілька тижнів до вибухів в Балаклії в березні 2017 року аудиторська служба знайшла величезні недостачі на складах боєприпасів. За дивним збігом обставин пожежа на військовому об'єкті сталася за тиждень до повторної перевірки.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна Харків
Тег
Офіс генерального прокурора України
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ковпак сидор
ковпак сидор
Если четвертая то автоматом попадают под раздачу контрразведка .сбу,Но есть еще пятая железная версия-оно само,мы ни чего не трогали.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
как резко продвинулись вперед с расследованием! Просто молодцы, венедиктовцы!
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