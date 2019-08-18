Велкам в номер без вікна: "Токіо Стар", який горів, оскандалився блюзнірською акцією

Потерпілий від сильної пожежі готель "Токіо Стар" в Одесі оскандалився рекламою номера.

На сайті в розділі "Краща пропозиція" відвідувачам пропонується придбати за вигідною ціною кімнату без вікна.

Акція була запущена ще до події. На сайті її так і не зупинили після пожежі, і ніяких вибачень за нетактовність або висловлення співчуття сім'ям загиблих немає. Зате відмінно прописано переваги номерів без вікна.

Наприклад, що 1-місний коштує 390 грн, 2-місний – 490. Обладнані штучним освітленням, вентиляцією, кондиціонером, душем, ТБ, інтернетом і холодильником. У вартість включається сніданок.

Як писав OBOZREVATEL:

В Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа, в результаті якої загинули дев'ятеро людей.

На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій того, що сталося, поліція розглядає інсценування з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у закладі проводилася перевірка в рамках шоу "Ревізор", під час якої в готелі знайшли безліч порушень.

Керівництво не дозволило провести планову перевірку готелю в липні 2019 року.

Власником "Токіо Стар" є 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.

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