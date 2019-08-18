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Велкам в номер без вікна: "Токіо Стар", який горів, оскандалився блюзнірською акцією

2.4т Читати матеріал російською

Потерпілий від сильної пожежі готель "Токіо Стар" в Одесі оскандалився рекламою номера.

На сайті в розділі "Краща пропозиція" відвідувачам пропонується придбати за вигідною ціною кімнату без вікна.

Акція була запущена ще до події. На сайті її так і не зупинили після пожежі, і ніяких вибачень за нетактовність або висловлення співчуття сім'ям загиблих немає. Зате відмінно прописано переваги номерів без вікна.

Велкам в номер без вікна: "Токіо Стар", який горів, оскандалився блюзнірською акцією
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Наприклад, що 1-місний коштує 390 грн, 2-місний – 490. Обладнані штучним освітленням, вентиляцією, кондиціонером, душем, ТБ, інтернетом і холодильником. У вартість включається сніданок.

Велкам в номер без вікна: "Токіо Стар", який горів, оскандалився блюзнірською акцією

Велкам в номер без вікна: "Токіо Стар", який горів, оскандалився блюзнірською акцією
Велкам в номер без вікна: "Токіо Стар", який горів, оскандалився блюзнірською акцією
Велкам в номер без вікна: "Токіо Стар", який горів, оскандалився блюзнірською акцією
Велкам в номер без вікна: "Токіо Стар", який горів, оскандалився блюзнірською акцією

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
Тег
скандали
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