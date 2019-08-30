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Великий обмін полоненими між Україною і Росією: спливли несподівані дані

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Обмін полоненими між Росією і Україною поки не почався, оскільки потрібен ще певний час для оформлення необхідних документів.

Про це заявило "Інтерфаксу" інформоване джерело в Москві, коментуючи обмінний процес.

"Повідомлення, які з'явилися в телеграм-каналах, про те, що Москва і Київ почали обмін, а колона з ув'язненими рухається в підмосковний аеропорт "Остаф’єво", не відповідають дійсності", — зазначив інсайдер.

обмін полоненими

обмін полоненими

УНН

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"Для початку обміну необхідний ще деякий час для оформлення документів", — додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

  • Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності.

  • Повідомлення про активізацію процесу обміну почали з'являтися в різних джерелах увечері 29 серпня. Через це в аеропорту "Жуляни" (Київ) почався справжній ажіотаж – туди злетілася преса. Також стало відомо про виїзд до Києва родичів полонених.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
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Маскова Илона
Маскова Илона
Всё это фигня... "Крым.Реалии" написали, что моряки уже в Киеве. Я им верю. Они врать не умеют...
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