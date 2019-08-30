Великий обмін полоненими між Україною і Росією: спливли несподівані дані

Обмін полоненими між Росією і Україною поки не почався, оскільки потрібен ще певний час для оформлення необхідних документів.
Про це заявило "Інтерфаксу" інформоване джерело в Москві, коментуючи обмінний процес.
"Повідомлення, які з'явилися в телеграм-каналах, про те, що Москва і Київ почали обмін, а колона з ув'язненими рухається в підмосковний аеропорт "Остаф’єво", не відповідають дійсності", — зазначив інсайдер.
обмін полоненими
УНН
"Для початку обміну необхідний ще деякий час для оформлення документів", — додало джерело.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.
Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності.
Повідомлення про активізацію процесу обміну почали з'являтися в різних джерелах увечері 29 серпня. Через це в аеропорту "Жуляни" (Київ) почався справжній ажіотаж – туди злетілася преса. Також стало відомо про виїзд до Києва родичів полонених.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".