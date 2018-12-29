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''Великі гравці пропонують'': Аксьонов хоче відправити до Сирії ''віджату'' в України техніку

8.1тЧитати матеріал російською

"Глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов хоче відправити захоплені під час окупації півострова бурові установки підприємства "Чорноморнафтогаз" в Сирію.

Про це він розповів в ефірі радіо "Крим", похвалившись абсолютно новою технікою, передає "Крим.Реаліі".

"Сьогодні економіка така, що якщо є пропозиції великих гравців, у яких існують певні ресурсні можливості, які нам дозволять збільшити кількість об'єктів, де ми будемо проводити видобуток нафти і газу, то, звичайно, можливе державно-приватне партнерство. У тому числі пропонують зараз використання наших платформ на сирійському шельфі. У нас же техніка абсолютно нова, яка здатна бурити майже на будь-яких глибинах. Обговорюємо спільну діяльність", – сказав Аксьонов.

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Він уточнив, що "є приватні великі гравці, які здатні дати необхідний ресурс для залучення в процес", а технології вже обговорюються.

Сергій Аксьонов і Башар Асад

Сергій Аксьонов і Башар Асад

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія націоналізувала стратегічне українське підприємство "Чорноморнафтогаз" з усім його майном в 2014 році.

Зокрема, були привласнені сховища газу, трубопроводи, бурові установки, шельфові кораблі і 18 родовищ, з яких активно і незаконно викачують газ. У зв'язку з цим Україна зазнала збитків.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особи
Сергій АксьоновБашар Асад
Місце
Україна
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Свидомко Вася
Свидомко Вася
Так еще газ по ценам России . А не как при Украине в смеси одной с ОБГРУНТОВАНЫЕ ЕВРОПЕЙСЬКИ ЦИНЫ. разводняк свидомни.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Правильно . Нужно забивать гвозди в гроб союзникам Украины
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Шароварников это не должно парить. Крым это Россия, а Черноморнефтегаз-Российская компания.
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