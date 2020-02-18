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18 лютого • оновлено в 07:28
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/ Розслідування

"Велика проблема": ветеран АТО жорстко висловився про переговори з Росією

1.3т
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Україна не повинна обговорювати з Росією питання політичного врегулювання на Донбасі, поки не виконано перший пункт Мінських угод – повне припинення вогню.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай. Він нагадав, що обстріли тривають щодня.

"Майже щодня у нас є поранені, загиблі щотижня. Але ми чомусь продовжуємо на порядок денний ставити політичні питання, хоча питання безпеки досі не вирішені. Це головна помилка", – підкреслив Гай.

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"Не треба йти на будь-які переговори з Російською Федерацією, поки не буде виконано перший пункт Мінських домовленостей. Це відведення важкого озброєння – ми відвели, а вони ні. Це повне припинення вогню. Українська сторона виключно відповідає, коли ми змушені. Коли нас обстрілюють, тоді дійсно буває, що військовослужбовці ЗСУ змушені давати гідну відповідь, інакше це може призвести до великих смертей серед особового складу", – додав він.

За словами ветерана АТО, "на жаль, військова та політична доцільність не збігаються, це велика проблема".

Мирослав Гай

Мирослав Гай

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Теми
мінські домовленості Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Граждaнckaя вoйнa она такая...гoc пepeвopoт как то не по сценарию пошел...как XУEB, под бaндepлoгoв не все легли....маете то, за що скакали!!!
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филя филя
филя филя
с дивана то воевать канеш удобней но почему ветеран он? в0йна что кончилась?))
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