"Велика проблема": ветеран АТО жорстко висловився про переговори з Росією

Україна не повинна обговорювати з Росією питання політичного врегулювання на Донбасі, поки не виконано перший пункт Мінських угод – повне припинення вогню.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай. Він нагадав, що обстріли тривають щодня.

"Майже щодня у нас є поранені, загиблі щотижня. Але ми чомусь продовжуємо на порядок денний ставити політичні питання, хоча питання безпеки досі не вирішені. Це головна помилка", – підкреслив Гай.

"Не треба йти на будь-які переговори з Російською Федерацією, поки не буде виконано перший пункт Мінських домовленостей. Це відведення важкого озброєння – ми відвели, а вони ні. Це повне припинення вогню. Українська сторона виключно відповідає, коли ми змушені. Коли нас обстрілюють, тоді дійсно буває, що військовослужбовці ЗСУ змушені давати гідну відповідь, інакше це може призвести до великих смертей серед особового складу", – додав він.

За словами ветерана АТО, "на жаль, військова та політична доцільність не збігаються, це велика проблема".

Мирослав Гай

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили дотримання домовленостей "нормандської четвірки", проведення наступної зустрічі в такому форматі, обмін полоненими і співпрацю в рамках ТКГ в Мінську.

15 лютого Зеленський не виключив, що вибори на Донбасі можуть відбутися восени 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні.

Також президент заявив, що Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

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